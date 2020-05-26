Заявки на газификацию в Алтайском крае принимают онлайн

С 25 мая заявки на газификацию в Алтайском крае принимают дистанционно. Об этом amic.ru сообщили в компании "Газпром газораспределение Барнаул". Такой способ связан с санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе.

Подать заявку можно через электронную почту office@altaigazprom.ru. Формы заявок находятся на сайте ООО "Газпром газораспределение Барнаул" в разделе "Услуги".

Выдача готовых документов возможна только по предварительной записи. Для этого нужно позвонить по телефонам единой справочной 8-800-6000-400 или 28-20-76.

Магазин газового оборудования работает ежедневно с 10:00 до 15:00. Также можно приобрести необходимое оборудование в интернет-магазине.