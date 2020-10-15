Глава алтайского Минспорта рассказал, что нужно делать, чтобы фитнес-клубы не закрылись

Минспорт Алтайского края опубликовал видеоролик с обращением главы ведомства Алексея Перфильева и нескольких владельцев барнаульских фитнес-клубов к спортивному сообществу. Министр рассказал, что нужно делать, чтобы спортивный бизнес прошел пандемию без потерь и вновь не закрылся.

По словам Перфильева, важно объединиться и соблюдать элементарные правила: маска, перчатки, социальная дистанция, обработка рук, здравый смысл.

"Сегодня с нами не все, но вся фитнес-индустрия поддерживает нас. Мы должны удержать ситуацию. Берегите себя!" – подытожил министр.

Напомним, фитнес-центры закрылись по распоряжению губернатора весной из-за сложной ситуации с коронавирусом. В начале августа залам разрешили работать с ограничениями по посещаемости, а концу месяца – полностью.

По данным на 15 октября, в Алтайском крае с начала эпидемии COVID-19 заболели 15 858 человек. Скончались за этот период 627 пациентов с коронавирусом.