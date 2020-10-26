В Барнауле откроется ковидный госпиталь на базе частной клиники "Территория здоровья"

В течение недели в Барнауле подготовят к развертыванию порядка 200 мест для больных коронавирусом на базе частной медицинской организации "Территория здоровья".

Как сообщил министр здравоохранения Алтайского края в ходе оперативного совещания в правительстве, по состоянию на утро 26 октября коечный фонд удалось нарастить до 5264 коек. Часть из новых мест уже была развернута на прошлой неделе, пишет пресс-служба правительства.

Кроме того, в ближайшее время правительство планирует открыть первый ковидный госпиталь на базе немедицинской организации – ТЦ "Геомаркет". Как ранее сообщил amic.ru, на подготовку помещений потребуется около 100 млн рублей.