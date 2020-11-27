Запрет на проведение корпоративов в Алтайском крае создал ажиотаж вокруг 11 декабря

Указ о запрете проведения массовых развлекательных мероприятий, в том числе новогодних корпоративов, в Алтайском крае спровоцировал ажиотаж вокруг 11 декабря. Это последняя пятница перед вступлением ограничений в силу.
Как рассказали опрошенные amic.ru артисты и представители заведений общепита, за последние сутки они получили огромное количество запросов как от новых клиентов, так и от уже забронировавших площадки и выступающих, но желающих перенести дату с конца декабря на 11-е число.
Также, по словам представителей индустрии развлечений, повышенным спросом пользуется 16 января. Это первый день после предполагаемой отмены ограничений.
Как уже сообщал amic.ru, накануне, 26 ноября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в свой "ковидный" указ. Согласно новой редакции, с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года в регионе из-за коронавируса запрещены новогодние корпоративы, а также зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия. Исключение составляет деятельность в области демонстрации кинофильмов, основная деятельность театров, концертных залов (кроме концертных залов на предприятиях общественного питания).
Комментарии
Люди сума посходили((( Конечно, офисным оладушкам корпоратив единственная отдушина, отмыться, кудри навести...и пофиг, что в мире пандемия. Бухгалтерия хочет бухать!
27.11.2020 16:21
гость
А менеджеры, грузчики, продавцы и т.д. не бухают?)))
27.11.2020 16:21
гость
Как вы задолбали со своей " пандемией"!
Она теперь будет каждый раз, как вам об этом скажут. Уже для вас прогноз составлен на ближайшие полтора года, а там можт еще продлят, если приказ сверху дадут.
Или вас просто не позвали?
27.11.2020 16:21
гость
По Вашему, из-за пандемии остановить жизнь и сидеть причитать как страшно жить?
Правильно и делают, что радуются жизни и веселятся!
27.11.2020 16:21
гость
А чо- чуть что, сразу бухгалтерия. Мне вот не нужен и даром корпоратив, не надо бухгалтерией прикрывать свои желания.
не
главное сам налетался нагулялся а мы сиди на попе ровно
27.11.2020 16:42
- гость -
просто ты скушный товарисч, вот тебя и не берут туда
27.11.2020 17:12
- гость -
Я разве написала, что не берут. Сама не хожу.
27.11.2020 16:25
- гость -
Грузчиков на корпораты не берут. Как то взял собственник грузчиков, так до понажовщины дошло по пьяне