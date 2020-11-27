Запрет на проведение корпоративов в Алтайском крае создал ажиотаж вокруг 11 декабря

Указ о запрете проведения массовых развлекательных мероприятий, в том числе новогодних корпоративов, в Алтайском крае спровоцировал ажиотаж вокруг 11 декабря. Это последняя пятница перед вступлением ограничений в силу.

Как рассказали опрошенные amic.ru артисты и представители заведений общепита, за последние сутки они получили огромное количество запросов как от новых клиентов, так и от уже забронировавших площадки и выступающих, но желающих перенести дату с конца декабря на 11-е число.

Также, по словам представителей индустрии развлечений, повышенным спросом пользуется 16 января. Это первый день после предполагаемой отмены ограничений.

Как уже сообщал amic.ru, накануне, 26 ноября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в свой "ковидный" указ. Согласно новой редакции, с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года в регионе из-за коронавируса запрещены новогодние корпоративы, а также зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия. Исключение составляет деятельность в области демонстрации кинофильмов, основная деятельность театров, концертных залов (кроме концертных залов на предприятиях общественного питания).