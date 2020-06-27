Закон законов. Зачем стране нужна Конституция и что она закрепляет

25 июня 2020 года по всей стране стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ. Продлится оно по 1 июля включительно. Изначально голосование планировалось провести 22 апреля, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Нынешнюю процедуру голосования растянули на неделю, чтобы избежать скопления людей. Для организации рекомендуется использовать площадки на открытом воздухе. На подходе к участкам у граждан измеряют температуру, выдают им маски и перчатки, есть санитайзеры для обработки рук. А еще рядом с местом голосования должна быть отдельная комната для тех, у кого вдруг обнаружили признаки заболевания.
В первый день голосования по всей России явка составила 9,2%. По поправкам проголосовали более 10 млн человек. А мы тем временем решили вспомнить, почему Конституция – это важный государственный документ, который есть практически во всех мировых державах, и зачем он нужен стране. И может ли государство существовать без Конституции?
Конституция – это основной закон страны, который имеет высшую юридическую силу. Именно она определяет основы политической, правовой и экономической системы государства, общественное устройство, избирательную систему, основные права и обязанности граждан.
Конституция напрямую влияет на нашу с вами жизнь, она – гарант наших прав и свобод, устанавливает основные принципы организации нашего общества и государственного устройства.
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
На базе Конституции строятся законы и подзаконные акты страны. Проще говоря, это фундамент для всего текущего законодательства в государстве.
Ни один закон или подзаконный акт не может противоречить или нарушать основы Конституции. Если же такое вдруг случается, то при решении спорных вопросов выше всего ставится Конституция.
В Конституции закреплены наиболее важные и значимые права и свободы человека. Главный документ страны в том числе гарантирует равенство граждан независимо от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, положения, места жительства, религии, убеждений и другого.
Конституция дает гражданам России право:
- на жизнь;
- личную неприкосновенность;
- свободу совести;
- свободу вероисповедания;
- неприкосновенность частной жизни;
- неприкосновенность жилища;
- свободу слова и мысли;
- свободу передвижения;
- союзов и собраний;
- право на медицинскую помощь;
- защиту и покровительство за пределами России.
Это далеко не все права, которые прописаны в Конституции, мы лишь выбрали часть из них.
Кроме прав и свобод Конституция также содержит в себе запреты и ограничения. По сути, эти ограничения диктуются необходимостью уважения таких же прав и свобод других людей.
К примеру, Конституция разрешает человеку исповедовать любую религию. Или не исповедовать никакой. А вот дискриминация по религиозным признакам запрещена.
Конституция запрещает:
- ограничивать права граждан по религиозным, расовым, национальным или социальным признакам;
- пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду; запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства;
- пытки, насилие и другие жестокие или унижающие человеческое достоинство обращения или наказания;
- принудительный труд;
- лишать россиянина гражданства или права изменить его;
- устанавливать религию в качестве обязательной или государственной.
Это далеко не все запреты, которые прописаны в Конституции, мы лишь выбрали часть из них.
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Да, некоторые страны живут без нее. И это не только такие экзотические державы, как Ливия и Саудовская Аравия, но и вполне себе демократические, например, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Израиль.
Но в этих странах Конституцию заменяют другие важные документы. К примеру, в Саудовской Аравии основным законом страны считается Коран. В других продвинутых странах под Конституцией понимается совокупность законов, прецедентов, конституционных актов и других документов.
Материал подготовлен в рамках госконтракта от 25.06.2020 № 89.
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Комментарии
Конституция разрешает человеку ( пардон, царю) вертеть этой конституцией и подтираться, как хочет.
У меня один неразрешённый вопрос : что стало с Президентом,присягнувшем на в 2018 году на Конституции -93 ?
Дословно :
"Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу."
Что заставило приехать в Думу впервые за двадцать лет , чтобы откликнуться на предложение бабушки советской космонавтики через полтора часа после её выступления, с речью,наверняка заготовленной спичрайтерами заранее, а не писаной на коленке в Аурусе ?
Фиговый листочек, за которым - власть упырей.
Права детей в РФ защищены, известно всем. Путин недавно рассказывал о выплатах в пандемию на детей до 16 лет. Сейчас дети идут в школу в 7, учатся 11 лет, школьный аттестат получают в 18. Но выплаты 16-17-18 летним школьникам не положены.Минтруд против. Оказывается, несовершеннолетние должны работать и не ждать помощи государства. Именно с 16 лет. Отмазка "школьник" не работает.
Те кто на словах радеет за русский язык даже не смогли в бюллетени правильно вопрос поставить.
В Конституции было сказано, что надо менять Президента. Поэтому меняют Конституцию. Это единственное объяснение.