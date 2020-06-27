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Закон законов. Зачем стране нужна Конституция и что она закрепляет

, ИА "Амител"
Зачем стране нужна Конституция, что она разрешает и что запрещает
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

25 июня 2020 года по всей стране стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ. Продлится оно по 1 июля включительно. Изначально голосование планировалось провести 22 апреля, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Нынешнюю процедуру голосования растянули на неделю, чтобы избежать скопления людей. Для организации рекомендуется использовать площадки на открытом воздухе. На подходе к участкам у граждан измеряют температуру, выдают им маски и перчатки, есть санитайзеры для обработки рук. А еще рядом с местом голосования должна быть отдельная комната для тех, у кого вдруг обнаружили признаки заболевания.

В первый день голосования по всей России явка составила 9,2%. По поправкам проголосовали более 10 млн человек. А мы тем временем решили вспомнить, почему Конституция – это важный государственный документ, который есть практически во всех мировых державах, и зачем он нужен стране. И может ли государство существовать без Конституции?

1
Зачем стране нужна Конституция?

Конституция – это основной закон страны, который имеет высшую юридическую силу. Именно она определяет основы политической, правовой и экономической системы государства, общественное устройство, избирательную систему, основные права и обязанности граждан.

Конституция напрямую влияет на нашу с вами жизнь, она – гарант наших прав и свобод, устанавливает основные принципы организации нашего общества и государственного устройства.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

2
Чем Конституция отличается от закона?

На базе Конституции строятся законы и подзаконные акты страны. Проще говоря, это фундамент для всего текущего законодательства в государстве.

Ни один закон или подзаконный акт не может противоречить или нарушать основы Конституции. Если же такое вдруг случается, то при решении спорных вопросов выше всего ставится Конституция.

3
Что гарантирует Конституция?

В Конституции закреплены наиболее важные и значимые права и свободы человека. Главный документ страны в том числе гарантирует равенство граждан независимо от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, положения, места жительства, религии, убеждений и другого.

Конституция дает гражданам России право:

  • на жизнь;
  • личную неприкосновенность;
  • свободу совести;
  • свободу вероисповедания;
  • неприкосновенность частной жизни;
  • неприкосновенность жилища;
  • свободу слова и мысли;
  • свободу передвижения;
  • союзов и собраний;
  • право на медицинскую помощь;
  • защиту и покровительство за пределами России.

Это далеко не все права, которые прописаны в Конституции, мы лишь выбрали часть из них.

4
Что запрещает Конституция?

Кроме прав и свобод Конституция также содержит в себе запреты и ограничения. По сути, эти ограничения диктуются необходимостью уважения таких же прав и свобод других людей.

К примеру, Конституция разрешает человеку исповедовать любую религию. Или не исповедовать никакой. А вот дискриминация по религиозным признакам запрещена.

Конституция запрещает:

  • ограничивать права граждан по религиозным, расовым, национальным или социальным признакам;
  • пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду; запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства;
  • пытки, насилие и другие жестокие или унижающие человеческое достоинство обращения или наказания;
  • принудительный труд;
  • лишать россиянина гражданства или права изменить его;
  • устанавливать религию в качестве обязательной или государственной.

Это далеко не все запреты, которые прописаны в Конституции, мы лишь выбрали часть из них.


Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

5
А может ли страна жить без Конституции?

Да, некоторые страны живут без нее. И это не только такие экзотические державы, как Ливия и Саудовская Аравия, но и вполне себе демократические, например, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Израиль.

Но в этих странах Конституцию заменяют другие важные документы. К примеру, в Саудовской Аравии основным законом страны считается Коран. В других продвинутых странах под Конституцией понимается совокупность законов, прецедентов, конституционных актов и других документов.

Материал подготовлен в рамках госконтракта от 25.06.2020 № 89. 

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

27.06.2020 07:51
- гость -

Конституция разрешает человеку ( пардон, царю) вертеть этой конституцией и подтираться, как хочет.

27.06.2020 08:30
CALIBR

У меня один неразрешённый вопрос : что стало с Президентом,присягнувшем на в 2018 году на Конституции -93 ?
Дословно :

"Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу."

Что заставило приехать в Думу впервые за двадцать лет , чтобы откликнуться на предложение бабушки советской космонавтики через полтора часа после её выступления, с речью,наверняка заготовленной спичрайтерами заранее, а не писаной на коленке в Аурусе ?

27.06.2020 08:33
- гость -

Фиговый листочек, за которым - власть упырей.

27.06.2020 08:57
- гость -

Права детей в РФ защищены, известно всем. Путин недавно рассказывал о выплатах в пандемию на детей до 16 лет. Сейчас дети идут в школу в 7, учатся 11 лет, школьный аттестат получают в 18. Но выплаты 16-17-18 летним школьникам не положены.Минтруд против. Оказывается, несовершеннолетние должны работать и не ждать помощи государства. Именно с 16 лет. Отмазка "школьник" не работает.

27.06.2020 08:58
Дима

Те кто на словах радеет за русский язык даже не смогли в бюллетени правильно вопрос поставить.

27.06.2020 09:09
Пионер

В Конституции было сказано, что надо менять Президента. Поэтому меняют Конституцию. Это единственное объяснение.

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