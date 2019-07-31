Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в беседе с РБК сообщил, что не получал предупреждений от МЧС о паводке.
Иркутская область за месяц дважды стала зоной ЧС. В конце июня регион накрыли масштабные паводки, в результате которых под воду ушли свыше 20 тыс. жилых домов и 25 человек погибли. При этом жители утверждают, что не получали предупреждений от властей. А после регион накрыли лесные пожары, площадь которых, по данным на 30 июля, составила 639 тыс. гектаров.
"Дело в том, что предупреждения МЧС и любых других организаций носят разный характер. Если говорить о таком количестве осадков, превышении над критической отметкой, я, например, не получал", – ответил Левченко на вопрос, были или нет предупреждения от МЧС насчет обильных паводков и возможных наводнений.
Глава региона отметил, что во всей цепочке не одна организация, и он не может ничего плохого сказать про МЧС.
"Своим вопросом вы пытаетесь вывести меня на то, чтобы я назвал виновников. Надо все обстоятельства взвесить, объективно смотреть, какую информацию, в каком виде и когда получало МЧС", – разъяснил Левченко.
Он подчеркнул, что когда начинается пожар или наводнение, не время искать виновных: "Думаю, что эти оценки будут даны. Я все-таки руководитель и должен оценивать ситуацию со всеми документами, информацией, выслушав все стороны. Сейчас у меня голова болит о другом".
На вопрос, можно ли было предотвратить гибель людей, Левченко ответил, что не видел, в каких условиях это произошло.
Ранее из-за сложной паводковой ситуации в Иркутской области был закрыт участок с 1477-го по 1497-й км федеральной трассы Р-255 "Сибирь" (Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск).
Комментарии
Иркутский губернатор сообщил, что не получал предупреждений от МЧС о паводке
Грамотно, но сейчас же есть сканы с электронной почты и у дежурных телефоны пишутся
Прекрасно! Руководитель области даже не знает, что у него в регионе происходит! Браво!
Я думаю, что выражу общее мнение, если спрошу: как далеко эта власть намерена зайти в своем непрофессионализме и пофигизме?
Я не я хата моя с краю?
Че в кресле то заерзал? Начал оправдываться. Не занл он - а надо знать, тебя на то место для того и поставили чтобы все знал, а есл ине получается - значит место не твое.
Гм, то есть у них не проходит никаких совещаний по поводу текущей ситуации и текущих проблем, на которых ему бы докладывали, что происходит?
Не знал он . Не сообщили ему . Как поставил дела в регионе , так они и идут ! Раз не может наладить управление регионом , нечего занимать НЕ СВОЁ место . В отставку его и под суд за развал работы и не исполнение своих должностных обязанностей .
может и Царь не настоящий!!! мы то не знали
31.07.2019 16:17
- гость - - ну вообще то куча инфы, что именно так и есть - не настоящий.