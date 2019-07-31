Иркутский губернатор сообщил, что не получал предупреждений от МЧС о паводке

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в беседе с РБК сообщил, что не получал предупреждений от МЧС о паводке.

Иркутская область за месяц дважды стала зоной ЧС. В конце июня регион накрыли масштабные паводки, в результате которых под воду ушли свыше 20 тыс. жилых домов и 25 человек погибли. При этом жители утверждают, что не получали предупреждений от властей. А после регион накрыли лесные пожары, площадь которых, по данным на 30 июля, составила 639 тыс. гектаров.

"Дело в том, что предупреждения МЧС и любых других организаций носят разный характер. Если говорить о таком количестве осадков, превышении над критической отметкой, я, например, не получал", – ответил Левченко на вопрос, были или нет предупреждения от МЧС насчет обильных паводков и возможных наводнений.

Глава региона отметил, что во всей цепочке не одна организация, и он не может ничего плохого сказать про МЧС.

"Своим вопросом вы пытаетесь вывести меня на то, чтобы я назвал виновников. Надо все обстоятельства взвесить, объективно смотреть, какую информацию, в каком виде и когда получало МЧС", – разъяснил Левченко.

Он подчеркнул, что когда начинается пожар или наводнение, не время искать виновных: "Думаю, что эти оценки будут даны. Я все-таки руководитель и должен оценивать ситуацию со всеми документами, информацией, выслушав все стороны. Сейчас у меня голова болит о другом".

На вопрос, можно ли было предотвратить гибель людей, Левченко ответил, что не видел, в каких условиях это произошло.

Ранее из-за сложной паводковой ситуации в Иркутской области был закрыт участок с 1477-го по 1497-й км федеральной трассы Р-255 "Сибирь" (Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск).