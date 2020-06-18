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Соцопрос: более половины жителей Алтайского края поддержат поправки в Конституцию

, ИА "Амител"
52% жителей региона готовы прийти на участки, каждый третий останется дома
Фото: v-tagile.ru

Фото: v-tagile.ru

Свыше половины жителей Алтайского края поучаствуют во всероссийском голосовании по поправкам к Конституции. Результаты телефонного опроса опубликовал "Центр политического консалтинга".

На вопрос о том, собираются ли граждане идти на голосование, 52% респондентов ответили положительно, 35% голосовать не намерены и 13% не определились с выбором.

 55% опрошенных заявили, что проголосуют за поправки, 40% – против и 5% еще не определились.

Отмечается, что опрос проходил с 11 по 14 июня, в нем участвовало 1500 жителей региона. Из них 960 человек – горожане и 540 человек – сельское население.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля, а последний день плебисцита станет выходным.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

18.06.2020 17:11
гiсть

хорошо, что есть сознательные люди, которые готовы решить судьбу страны...
ни я ни мои знакомые - никто не собирается идти

18.06.2020 17:14
- гость -

Выборка в полторы тысячи жителей — это, конечно, внушительно.

18.06.2020 17:18
- гость -

вот же "умные люди"

18.06.2020 17:18
- гость -

Как заголовок сочетается с содержанием статьи? При чем здесь все жители Алтайского края? Опросили 1500 из 2 317 153. Так и пишите.

18.06.2020 17:20
Гость.

Ударим явкой по голосованию! Да и перспектива стать"шестьдесят девятым" не привлекает.

18.06.2020 17:22
гiсть

18.06.2020 17:18
- гость -
---
ну Вы тут не правы, конечно. это опрос. нет смысла и нет возможности опросить всех. 1500 довольно таки хорошая выборка. результат только как повод для гордости за жителей края)

18.06.2020 17:27
Алексей

Последнее голосование в инстаграм видел, в pro_barnaul по-моему и там 96% против поправок))

18.06.2020 17:29
- гость -

Какие ещё доводы нужны, чтоб проголосовать так, как действительно считают граждане.
Пусть результат решен, но зубы показать нужно .
Вы ведь не будете байкотировать ваше собственное изнасилование.
Да и кроме как страхом короновируса, низкую явку ни чем не назовут

18.06.2020 17:37
Гость

Так это старая Конституция мешает нам богато и счастливо жить?
Тогда проголосую!!!

18.06.2020 17:38
Fkt

пойдут 52% из них 55% проголосуют За. Это всего 29%. Так что пойдемте и не дадим кремлю портить нашу жизнь еще 12 лет. Хватит кормит кремль!

18.06.2020 17:39
гiсть

18.06.2020 17:27
Алексей
---
пенсионеры в инстаграмме не сидят, а также в инстаграмме сидят дети. ничем не лучше, чем 1500 человек опрошенных

18.06.2020 17:40
- гость -

Не боятся легкие выплюнуть за поправки. Странные граждане пошли.

18.06.2020 17:42
- гость -

Звонили на городские пенсионерам в 10 утра.

18.06.2020 17:45
- гость -

69 % за поправки. Быстрее, быстрее голосовать. А что вы так торопитесь?

18.06.2020 17:46
гость

интересно, если-бы бюджетников и социально зависимых не вынуждали, хоть кто-то, по доброй воле, участвовал в этом лохотроне?

18.06.2020 17:46
- гость -

А что вы так торопитесь? -Деньги нужны. Давай подписывай!

18.06.2020 17:56
- гость -

Опросил примерно 300 своих знакомых. Ни один не собирается голосовать за конституцию. Либо не пойдут, либо против будут голосовать.

18.06.2020 18:00
гость

и шо, натурально есть те, кто согласен видеть, на голубых экранах, вот эту обнулённую субстанцию аж до 36-го года?

18.06.2020 18:05
- гость -

Очень интересное мнение по этому вопросу высказал Максим Кац в видео "Что делать 1 июля". Рекомендую посмотреть и ни в коем случае не байкотировать данное мероприятие.

18.06.2020 18:07
- гость -

Среди моих знакомых только один человек ЗА, все остальные ПРОТИВ.

18.06.2020 18:08
- гость -

высказал Максим Кац
--------
А Рабинович шо высказал?

18.06.2020 18:16
- гость -

Если в вашем сетевом болоте все квакают, это не значит, что в лесах, на горах и в небесах все должны квакать. В очередной раз подтверждается, что сеть является выразителем мнения не всего общества, а его самой неудачливой и закомплексованной, а отсюда и вечно недовольной, части. Счастья вам, сетевые хомяки.

18.06.2020 18:17
- гость -

Максим Кац пусть в своём кибуце высказывается, кого в председатели выбирать. Конституция РФ - не его ума дело.

18.06.2020 18:32
- гость -

Те кто против и не пойдут голосовать ,а таких большинство.И зря.Сам пойду и всех близких погоню.Нужно идти и выражать свое мнение,а не сидеть по углам

18.06.2020 19:00
- гость -

Вы ведь не будете байкотировать ваше собственное изнасилование.

Мы на это порево просто не придём

18.06.2020 19:03
Пионер

Однозначно идти голосовать и голосовать против. Это единственный законный способ выразить свое "фу" окопавшемуся в Кремле гражданину с деменцией и его жулью.

18.06.2020 19:18
- гость -

А Писарев однозначно проголосует за поправки, и его Океаны и Морены тоже.

18.06.2020 19:19
гость

Соцопрос

Я сначала прочитал Сорос

18.06.2020 19:21
гость

Однозначно ни один чиновник не проголосует за лишение его вида на жительство и счета за рубежом. Он выразит свое чиновничье "фу" окопавшемуся в Кремле гражданину

18.06.2020 19:25
гость

И ни один гей не проголосует, там будет такое "фу"

18.06.2020 19:41
Иван

Голосую против !!!

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