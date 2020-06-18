Соцопрос: более половины жителей Алтайского края поддержат поправки в Конституцию

Свыше половины жителей Алтайского края поучаствуют во всероссийском голосовании по поправкам к Конституции. Результаты телефонного опроса опубликовал "Центр политического консалтинга".
На вопрос о том, собираются ли граждане идти на голосование, 52% респондентов ответили положительно, 35% голосовать не намерены и 13% не определились с выбором.
55% опрошенных заявили, что проголосуют за поправки, 40% – против и 5% еще не определились.
Отмечается, что опрос проходил с 11 по 14 июня, в нем участвовало 1500 жителей региона. Из них 960 человек – горожане и 540 человек – сельское население.
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля, а последний день плебисцита станет выходным.
Комментарии
хорошо, что есть сознательные люди, которые готовы решить судьбу страны...
ни я ни мои знакомые - никто не собирается идти
Выборка в полторы тысячи жителей — это, конечно, внушительно.
вот же "умные люди"
Как заголовок сочетается с содержанием статьи? При чем здесь все жители Алтайского края? Опросили 1500 из 2 317 153. Так и пишите.
Ударим явкой по голосованию! Да и перспектива стать"шестьдесят девятым" не привлекает.
18.06.2020 17:18
- гость -
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ну Вы тут не правы, конечно. это опрос. нет смысла и нет возможности опросить всех. 1500 довольно таки хорошая выборка. результат только как повод для гордости за жителей края)
Последнее голосование в инстаграм видел, в pro_barnaul по-моему и там 96% против поправок))
Какие ещё доводы нужны, чтоб проголосовать так, как действительно считают граждане.
Пусть результат решен, но зубы показать нужно .
Вы ведь не будете байкотировать ваше собственное изнасилование.
Да и кроме как страхом короновируса, низкую явку ни чем не назовут
Так это старая Конституция мешает нам богато и счастливо жить?
Тогда проголосую!!!
пойдут 52% из них 55% проголосуют За. Это всего 29%. Так что пойдемте и не дадим кремлю портить нашу жизнь еще 12 лет. Хватит кормит кремль!
18.06.2020 17:27
Алексей
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пенсионеры в инстаграмме не сидят, а также в инстаграмме сидят дети. ничем не лучше, чем 1500 человек опрошенных
Не боятся легкие выплюнуть за поправки. Странные граждане пошли.
Звонили на городские пенсионерам в 10 утра.
69 % за поправки. Быстрее, быстрее голосовать. А что вы так торопитесь?
интересно, если-бы бюджетников и социально зависимых не вынуждали, хоть кто-то, по доброй воле, участвовал в этом лохотроне?
А что вы так торопитесь? -Деньги нужны. Давай подписывай!
Опросил примерно 300 своих знакомых. Ни один не собирается голосовать за конституцию. Либо не пойдут, либо против будут голосовать.
и шо, натурально есть те, кто согласен видеть, на голубых экранах, вот эту обнулённую субстанцию аж до 36-го года?
Очень интересное мнение по этому вопросу высказал Максим Кац в видео "Что делать 1 июля". Рекомендую посмотреть и ни в коем случае не байкотировать данное мероприятие.
Среди моих знакомых только один человек ЗА, все остальные ПРОТИВ.
высказал Максим Кац
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А Рабинович шо высказал?
Если в вашем сетевом болоте все квакают, это не значит, что в лесах, на горах и в небесах все должны квакать. В очередной раз подтверждается, что сеть является выразителем мнения не всего общества, а его самой неудачливой и закомплексованной, а отсюда и вечно недовольной, части. Счастья вам, сетевые хомяки.
Максим Кац пусть в своём кибуце высказывается, кого в председатели выбирать. Конституция РФ - не его ума дело.
Те кто против и не пойдут голосовать ,а таких большинство.И зря.Сам пойду и всех близких погоню.Нужно идти и выражать свое мнение,а не сидеть по углам
Вы ведь не будете байкотировать ваше собственное изнасилование.
Мы на это порево просто не придём
Однозначно идти голосовать и голосовать против. Это единственный законный способ выразить свое "фу" окопавшемуся в Кремле гражданину с деменцией и его жулью.
А Писарев однозначно проголосует за поправки, и его Океаны и Морены тоже.
Соцопрос
Я сначала прочитал Сорос
Однозначно ни один чиновник не проголосует за лишение его вида на жительство и счета за рубежом. Он выразит свое чиновничье "фу" окопавшемуся в Кремле гражданину
И ни один гей не проголосует, там будет такое "фу"
Голосую против !!!