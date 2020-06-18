Соцопрос: более половины жителей Алтайского края поддержат поправки в Конституцию

Свыше половины жителей Алтайского края поучаствуют во всероссийском голосовании по поправкам к Конституции. Результаты телефонного опроса опубликовал "Центр политического консалтинга".

На вопрос о том, собираются ли граждане идти на голосование, 52% респондентов ответили положительно, 35% голосовать не намерены и 13% не определились с выбором.

55% опрошенных заявили, что проголосуют за поправки, 40% – против и 5% еще не определились.

Отмечается, что опрос проходил с 11 по 14 июня, в нем участвовало 1500 жителей региона. Из них 960 человек – горожане и 540 человек – сельское население.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля, а последний день плебисцита станет выходным.