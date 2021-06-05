17 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

В Горном Алтае за минувшие сутки зафиксировали 17 случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 5 июня, сообщает оперативный штаб региона.

Диагноз подтвердился у девяти жителей города Горно-Алтайска, у четырёх жителей Кош-Агачского района, у двух жителей Майминского района, у жителя Улаганского района и у жителя Чемальского района.

Таким образом, за весь период пандемии COVID-19 в Республике Алтай выявили 17 188 заболевших. Из этого числа выздоровели 16 696 пациентов, в том числе пятеро – за последние сутки.

Ранее в регионе умерли 284 человека с коронавирусом. 239 из них скончались непосредственно от COVID-19, остальные – по иным причинам.