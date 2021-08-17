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Новости

В Греции скончался первый полностью привитый человек в мире

, ИА "Амител"
Врачи назвали случившееся исключением
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В греческой больнице впервые скончался полностью привитый от коронавируса пациент. Об этом сообщил директор второго отделения интенсивной терапии больницы "Папаниколау" Никос Каправелос.

"Это одно из исключений. Первая смерть из 13 тысяч", – цитирует специалиста РИА Новости.

Каправелос отметил, что непривитые сотрудники больницы теперь находятся в большой опасности, а привитым после случившегося стоит быть аккуратными.

Специалист также назвал критической эпидемиологическую ситуацию, созданную мутацией дельта, которая, как он заявил, "изменила все данные".

Он добавил, что распространение вируса может ускориться после возвращения туристов.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

17.08.2021 08:44
- гость -

71 год, что вы хотели? У меня мать тоже полностью привитая была, и тоже написали среди всего прочего ковид. Правда + сердце, диабет и 76 лет., но и тут тоже ничего о сопутствующих не пишут. Так что далеко не первый. Обычное манипулирование фактами, что-то сказать, о чем-то умолчать...

17.08.2021 08:45
- гость -

71 это я не туда посмотрел, тут о возрасте тоже благополучно умолчали...

17.08.2021 08:48
- гость -

Пристебатели отметились первыми! ))

17.08.2021 09:00
Лёха

В Греции... бога нет.

17.08.2021 09:15
- гость -

Скончался то от чего?! Может имело место быть что его переехала машина?

17.08.2021 09:17
- гость -

А как это - "полностью привитый человек в мире"?

17.08.2021 09:24
- гость -

17.08.2021 08:48
- гость -
Троллям привет.

17.08.2021 09:50
krash

Ну значит щас начнется...не много времени привившимся то отвели....я думал хоть годик то доживут )))

17.08.2021 09:59
- гость -

17.08.2021 09:50
krash

У некоторых каждый день что-то начинается. Лучше бы сменил мировоззрение на положительное, если уже не поздно.

17.08.2021 10:17
- гость -

Чем не доказательство плоской земли?)

17.08.2021 10:18
krash

17.08.2021 09:59
- гость -
С моим мировоззрением все ок. Живу и радуюсь. При том, что в жизни не ставил ниодной прививки. так вышло. и Ничем не болел кроме сезонной простуды. Удивительно но факт

17.08.2021 10:29
- гость -

При том, что в жизни не ставил ниодной прививки

ну ты гнать... хотя те прививки которые тебе в роддоме воткнули ты и не помнишь. а раз не помнишь, то и не было, да?

17.08.2021 10:30
- гость -

17.08.2021 10:18
krash
При том, что в жизни не ставил ниодной прививки.

Ну-ну, в школе от прививок прятался в кабинете ВЛКСМ?

17.08.2021 10:39
гость

Ну значит щас начнется...не много времени привившимся то отвели.

Сейчас 60 % американцев загнется, 60 % немцев, 70 % англичан, почти миллиард китайцев. Талибы останутся, они не привитые

17.08.2021 10:40
гость

Талибы останутся, они не привитые

Они все и захватят. Еще негры в Африке

17.08.2021 10:43
гость

у меня соседка полностью привилась в марте, 27 июля умерла от короновируса(((((((

17.08.2021 10:44
- гость -


17.08.2021 10:30
- гость -
Ну не знаю насчет "krash", а я в школе действительно не давал ставить себе прививки!
Вызывали родителей, пытались отстранять от уроков... Родители у меня умные люди и поговорив со мной о пользе прививок, решили оставить решение за мной. Отстранять от уроков тоже чревато последствиями для самой школы... В итоге от меня отстали и вот мне уже шестой десяток. В больницы хожу только для прохождения медицинских комиссий от работы!

17.08.2021 10:52
гость

у меня соседка полностью привилась в марте, 27 июля умерла от короновируса(((((((

Как и 60 % американцев

17.08.2021 10:55
гость

Многим неграм в Африке уже девятый десяток, в больницы вообще не ходят. А в прошлом году в Змеиногорске 18 летний мальчик умер от кроны. Всякое бывает. Кто-то часто на красный свет переходит и ничего. Зато везде успевает

17.08.2021 11:51
- гость -

непривитые сотрудники больницы теперь находятся в большой опасности, а привитым после случившегося стоит быть аккуратными.

Только врачи? А соседи, родственники, люди в очереди в магазине?

Может, у него антитела на прививку вообще не выработались? Есть данные?

17.08.2021 12:42
- гость -

Привитые попадают в рай, а непривитых сразу в ад.

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