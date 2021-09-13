В Алтайском крае за сутки выявили 233 случая коронавируса

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 233 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 73 547, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+62 человека за сутки), Бийске (+18), Рубцовске (+16), Алейске (+12) и Новоалтайске (+10).

Выздоровели за весь период 56 528 человек, в том числе 272 – за последние сутки.

Скончались ещё 22 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5021 летальный случай.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 523 заражённых, из них 216 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 1020 коек.