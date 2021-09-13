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В Алтайском крае за сутки выявили 233 случая коронавируса

, ИА "Амител"
Скончались в регионе ещё 22 пациента с подтверждённым COVID-19
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 233 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 73 547, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+62 человека за сутки), Бийске (+18), Рубцовске (+16), Алейске (+12) и Новоалтайске (+10).

Выздоровели за весь период 56 528 человек, в том числе 272 – за последние сутки.

Скончались ещё 22 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5021 летальный случай.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 523 заражённых, из них 216 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 1020 коек.

Читайте также в сюжете: Третья волна пандемии
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

13.09.2021 13:47
точный

жаль всех пострадавших от ковида от туберкулёза от инсульта от рака.

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