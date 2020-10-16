Девять алтайских школ досрочно ушли на осенние каникулы

Девять школ Алтайского края досрочно ушли на осенние каникулы. Об этом во время эфира "Разговор с министром" рассказал глава Министерства образования и науки региона Максим Костенко. Соответствующее решение учреждения могут принять, если более 30% учителей находятся на больничном.

"У нас девять школ с общим количеством обучающихся около 4 тысяч человек ушли на досрочные каникулы. Среди них образовательные учреждения Барнаула, Усть-Пристанского, Мамонтовского и других районов. Это значит, что школы пока для себя взяли неделю передышки. После нее они снова вернутся в учебный процесс, выставят четвертные оценки, а потом еще на неделю уйдут на каникулы в установленные общерегиональные сроки", – пояснил Максим Костенко.

Уйти на досрочные каникулы, согласно указу губернатора, могут те школы, в которых более 30% педагогических работников находятся на самоизоляции или на больничном. "Почему 30%? Мы посчитали среднюю нагрузку. Она по краю сегодня составляет 1,4 ставки на одного учителя. И понимаем, что 30% – это тот самый рубеж, когда уже сложно физически замещать одного учителя другим и менять расписание", – пояснил Костенко.

Он также добавил, что если сейчас школа уходит на досрочные каникулы, то ничего страшного не произойдет, и никакого серьезного нарушения и сбоев в графике учебного процесса не будет.

Напомним, школьные каникулы в Алтайском крае начинаются 24 октября, в субботу. Дети будут отдыхать две недели. И на учебу выйдут 9 ноября, в понедельник. Решение о продлении каникул власти приняли для того, чтобы разобщить большое количество людей и прервать распространение ОРВИ и COVID-19.

По данным регионального Минобра, сейчас в Алтайском крае из-за коронавируса закрыты три школы, в которых учится менее тысячи детей. Также еще 11 школ закрыты на карантин из-за ОВРИ. В них обучаются около 2,8 тыс. школьников.