Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку с пожизненного поста председателя Совбеза Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев займёт должность председателя Совбеза безопасности республики. Об этом он заявил во время обращения к нации 5 января. Ранее эту должность (причём пожизненно) занимал бывший президент страны Нурсултан Назарбаев. Требование отправить его в отставку было одним из главных, которые звучали на массовых акциях протеста в городах республики.
"С сегодняшнего дня я возглавляю совет безопасности Казахстана", – заявил Токаев в ходе своего видеообращения.
Кроме того, президент сообщил, что в ходе погромов, прокатившихся по стране, есть жертвы среди сотрудников правопорядка. Токаев также подчеркнул, что при любых обстоятельствах собирается оставаться в столице и быть "с народом". По словам главы Казахстана, у "заговорщиков" есть чёткий план действий, а сами они финансово мотивированы.
Напомним, волнения в республике начались 2 января. Жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области вышли на мирные акции протеста, после того как сжиженный газ подорожал вдвое. Митинги быстро "перекинулись" и на другие города Казахстана.
В итоге правительственная комиссия приняла решение снизить стоимость газа. Но демонстрантам этого было уже мало. Они стали требовать отставки правительства. И добились своего: Касым-Жомарт Токаев принял отставку казахстанского кабмина 5 января.
Тем не менее протесты не стихли. Наоборот, мирные демонстрации переросли в массовые беспорядки. Самая тяжёлая обстановка сложилась в Алма-Ате, где протестующие нападают на полицейских. Также они ворвались в здание городской администрации. Позднее местные СМИ сообщили о возникшем там пожаре.
СМИ и Telegram-каналы публикуют множество видео от очевидцев с погромами и беспорядками, которые царят в Алма-Ате, Актобе и других городах страны.
По официальным данным, в стычках в Алма-Ате пострадало около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, протестующие сожгли 120 автомобилей, включая скорые и пожарные машины. В Нур-Султане, Алма-Ате и ещё ряде регионов введено чрезвычайное положение. Местные сообщают о серьёзных перебоях в работе интернета и телевидения.
Комментарии
События так быстро развиваются, что даже не успеваешь за ними следить. Почитаешь прогнозы, которые ничего хорошего не сулят от этих выступлений ни России, ни всей постсоветской Средней Азии, что проблемы от ковида, совсем не проблемы...