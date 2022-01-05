Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку с пожизненного поста председателя Совбеза Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев займёт должность председателя Совбеза безопасности республики. Об этом он заявил во время обращения к нации 5 января. Ранее эту должность (причём пожизненно) занимал бывший президент страны Нурсултан Назарбаев. Требование отправить его в отставку было одним из главных, которые звучали на массовых акциях протеста в городах республики.

"С сегодняшнего дня я возглавляю совет безопасности Казахстана", – заявил Токаев в ходе своего видеообращения.

Кроме того, президент сообщил, что в ходе погромов, прокатившихся по стране, есть жертвы среди сотрудников правопорядка. Токаев также подчеркнул, что при любых обстоятельствах собирается оставаться в столице и быть "с народом". По словам главы Казахстана, у "заговорщиков" есть чёткий план действий, а сами они финансово мотивированы.

Напомним, волнения в республике начались 2 января. Жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области вышли на мирные акции протеста, после того как сжиженный газ подорожал вдвое. Митинги быстро "перекинулись" и на другие города Казахстана.

В итоге правительственная комиссия приняла решение снизить стоимость газа. Но демонстрантам этого было уже мало. Они стали требовать отставки правительства. И добились своего: Касым-Жомарт Токаев принял отставку казахстанского кабмина 5 января.

Тем не менее протесты не стихли. Наоборот, мирные демонстрации переросли в массовые беспорядки. Самая тяжёлая обстановка сложилась в Алма-Ате, где протестующие нападают на полицейских. Также они ворвались в здание городской администрации. Позднее местные СМИ сообщили о возникшем там пожаре.

СМИ и Telegram-каналы публикуют множество видео от очевидцев с погромами и беспорядками, которые царят в Алма-Ате, Актобе и других городах страны.

По официальным данным, в стычках в Алма-Ате пострадало около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, протестующие сожгли 120 автомобилей, включая скорые и пожарные машины. В Нур-Султане, Алма-Ате и ещё ряде регионов введено чрезвычайное положение. Местные сообщают о серьёзных перебоях в работе интернета и телевидения.