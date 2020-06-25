Виктор Томенко призвал жителей Алтайского края голосовать по поправкам к Конституции

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал видеообращение к жителям региона, в котором призвал принять участие во всероссийском голосовании по поправкам к Конституции. Видео он разместил у себя в Instagram.
"У всех нас есть возможность принять участие в этом событии, которое, я уверен, на многие годы определит будущее нашей страны. Каким оно будет – зависит от нашей сознательности, гражданской ответственности и неравнодушия", – сказал глава региона.
Томенко напомнил, что изменения в Основной документ одобрили в парламентах всех 85 регионов России, Конституционный суд доказал их легитимность, а закон о поправках в Конституцию подписал президент.
"Но в силу они вступят, только если за них проголосуют избиратели, граждане России", – объяснил Томенко.
Среди главных поправок губернатор выделил неделимость территории страны, защиту материнства, отцовства и института брака, уважение к старшему поколению, доступность и качество медицинской помощи и другие.
Комментарии
Тебя не кто не слушает Витя
голосуй не голосуй все равно получишь ,,,,,,,
Остановите!!!!!!!!! Витя хочет выйти !!!!!!!!!!!
Конституция уже принята и отпечатана. Нужна явка.
1 июля брошюрку будут выдавать при голосовании вместе с авторучкой и маской. ЫНом попахивает со всеми вытекающими.
как достали уже
будущее зависит не от поправок а от рож в тв
Так это не наше будущее , а его
Захворал наш Виктор Петрович,оставил нас без указов.
Витя от армии откосил, теперь от короновируса пытается спрятаться
Элла Понфилова,Председатель избиркома, проболталась, что поправки приняты. Тогда нужна лишь явка или видимость голосования.
чье будущее, говори яснее Витя? твое?
25.06.2020 17:57
- гость -
У обнулённого бзик-хочется всенародного "одобрям-с!"
А по закону-всенародное голосование необязательно.
Вот ведь какой,под танк ложился,а вируса испугался.
25.06.2020 17:59
гость,ты про какого Витю-то тут всю ветку бухтишь???
Конечно, конечно, придём и проголосуем против.
Новая конституция УЖЕ ДЕЙСТВУЕТ! Зачем идти и заражаться коронавирусом? Выразите свое несогласие с поправками путем игнорирования голосования. Голосование, кстати, изобретение путина, и не предусмотрено конституцией (процедура изменения конституции прописана в конституции).
18:09
Обязательно! И пусть не надеются, что не придем.
Сейчас активизируются сильно те, кто будет вещать," все решено, нужна явка"
Не ведитесь. Никому она особо не нужна. Нужно, чтобы те, кто против- не пришли!
Не будем облегчать им задачу. Придем. Это лучше, чем сидеть и отмалчиваться. Лучше.
25.06.2020 18:09
А через 14 дней легкие от ковида выплюнешь.
Если Вова и его подельники очень хотят, чтобы мы пришли, значит идти не нужно!
А если честно, без демагогии, чем вас не устраивает Томенко как губернатор? По мне так вполне достойный руководитель, делает все что может для населения края.
25.06.2020 18:30
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Несколько раз показывали видио, где Панфилова сказала, что поправки уже приняты.
Можете сами посмотреть, наберите "панфилова проговорилась".
25.06.2020 18:32
Бывалый
А если честно, без демагогии, чем вас не устраивает Томенко как губернатор? По мне так вполне достойный руководитель, делает все что может для населения края.
А что именно сделал? Как был край в конце списка по доходам населения, так и остался.
Гость 18:09
не, конечно, конечно, он же против будет голосовать))
Вам самим не смешно, транспорт рядом плечао- к плечу- ничего, в магазинах затылок- в затылок- тоже. А тут вдруг сразу))
Не пугайте - пуганных. Соблюдайте меры и все. Маска и перчатки вам в помощь. Плюс оучек свою прихватите и про гель не забудьте. В толпе стойте. Или Вы из бункера? Ну тогда без вопросов.))
Вот как активизировались то)) И про вирус не забыли и про явку, что нужна. И про игнор то призывают. Да чем вам игнор то поможет? Ничем.
Все ваши технологии известны.
Все равно пойдем. И скажем свое " нет"
И пусть все решено, но лучше пойти,чем отмолчаться.