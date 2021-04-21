Гостей этапа Кубка мира на байдарках и каноэ разместят в 39 гостиницах Алтайского края

Проблем при размещении участников и гостей соревнований, которые приедут в Алтайский край на этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, в Барнауле не возникнет, об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешёвых.

Для иностранных спортсменов забронированы номера в пяти центральных гостиницах краевой столицы. Для членов сборной России предусмотрено проживание в загородной резиденции.

Гости мероприятия смогут остановиться в 39 гостиницах, в которые общее количество номерного фонда превышает 3,5 тысячи. Речь идёт не только о Барнауле, но и о районных средствах размещения, которые находятся от краевой столицы на минимальном отдалении – Новоалтайск и Первомайский район.

Соревнования пройдут в краевой столице с 20 по 23 мая. В регионе ожидают гребцов из 50 стран мира. В дни соревнований инфостойки Алтайтурцентра с промопродукцией для туристов установят на барнаульском гребном канале и в аэропорту. Сотрудники Туристского центра Алтайского края и волонтёры, владеющие английским языком, проконсультируют болельщиков и спортсменов о путешествиях по региону. На период мероприятий в городе будут организованы различные исторические, культурные, гастрономический площадки. Также запланированы короткие экскурсии. Для гостей, которые решат задержаться подольше, предусмотрены продолжительные экскурсии. Маршруты по Алтаю, которые удобно стыкуются с датами барнаульского этапа Кубка мира по гребле, региональный турпортал опубликовал на странице события. Там же можно уточнить информацию о ближайших гостиницах, туристических объектах.

Напомним, через месяц, с 20 по 23 мая, Барнаул впервые в истории примет этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования станут ещё и квалификацией на Олимпиаду в Токио. Билеты на соревнования уже поступили в продажу.