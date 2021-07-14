СМИ: в регионах готовят жёсткие запреты для непривитых россиян

В России на уровне регионов готовят новые жёсткие запреты в связи с ковидной ситуацией, правда на этот раз коснутся они тех, кто не прошёл вакцинацию от коронавируса, сообщает ura.ru.
Издание со ссылкой на инсайдеров пишет, что рассматриваются в том числе и такие жёсткие ограничения, как отказ в плановой медицинской помощи, билетах на автобусы и поезда, а также запрет на посещение ресторанов, культурных учреждений и некоторых других мест, где наблюдается большое скопление людей.
В качестве примеров, где схожие меры уже реализовали, журналисты привели Ямало-Ненецкий автономный округ, где на госпитализацию для оказания плановой медпомощи могут рассчитывать только вакцинированные, а также Башкортостан, где билеты на междугородные автобусы доступны только для людей, которые поставили прививку.
Однако конкретных регионов, где собираются ввести аналогичные ограничения, не назвали.
Напомним, в 31 субъекте России ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий граждан. В Алтайском крае также рассматривают этот вопрос.
Комментарии
Хорошая пища для размышлений перед выборами даже для самых упоротых запутинцев. Нужна ли дальше в РФ такая власть, которая проваливает всё что можно провалить, а крайними делает граждан? И при этом умудряющаяся грабить этих самых граждан.
Я так понимаю налоги на ОМС можно не платить!
Статья 41 Конституции РФ нарушена не будет?
С нашим народом только так и надо. Интересно,возвратившихся с моря непривитых будут депортировать?
14.07.2021 15:09
Гость
Русофоб?
Верните мне тогда налоги, которые я перечислил в ОМС за 15 лет работы
14.07.2021 15:09
Гость
С нашим народом только так и надо. Интересно,возвратившихся с моря непривитых будут депортировать?
Вот таких как вы с таким мышлением, безграмотностью депортировать точно нужно. Это ж надо так ненавидеть своих земляков!!!
Ну и что это и как это называется всем понятно...
давно пора
Я узнал, что у меня
Есть огромная семья
И тропинка и лесок
В поле каждый колосок
Речка, небо голубое —
Это все мое родное
Это Родина моя,
Всех люблю на свете я!
А стадо продолжает блеять. Их на убой, а они всё блеют.
мы русские-с нами Бог!
а с вами кто,чиновники?-Бог и с вами разберётся-он же знает,что вы народу врёте всё.
ладно развлекаловка, хрен с ним проезд, но с фига ли отказывать в мед помощи? верните тогда людям поборы называемые ОМС, пусть люди сами тогда лечатся. Опять лохотрон устроили
14.07.2021 15:32
- гость -
А стадо продолжает блеять.
Заметно, что блеют Аборигены и краши, больше всех почему-то и самые первые.
14.07.2021 15:12
АБОРИГЕН
Русофил,особенно тех,кто бережёт себя и близких.
Зачем любить тех,кому даже на себя ка..ь? В лучшем случае-равнодушно.
Это что, геноцид народа намечается?!
Если планируют так, как пишут тут.
а реально. нет больнички - идите лесом от моей зп и не берите с нее налоги.
14.07.2021 15:16
Ирина.
"Месный" сменил пол???
Как говорится "Колхоз - дело добровольное! Хочешь - вступай, не хочешь - расстреляем. Если очень не хочешь - можешь не вступать, но тогда повесим".
нет плановой помощи мед-нет з\п врачам !
все сидим дома-голод-? ну и пусть.
Раздельные автобусы,самолёты,больницы,магазины,школы с институтами... Красота!
где схожие меры уже реализовали, журналисты привели Ямало-Ненецкий автономный округ, где на госпитализацию для оказания плановой медпомощи могут рассчитывать только вакцинированные
В Алтайском крае еще хуже, у нас есть направление в ортопедический центр на плановую операцию, позвонили полтора года назад, сказали не приезжайте, центр закрывается до лучших времен. Ни то что вакцинируйтесь и получите помощь, вообще не получите. Полтора года ждем. Так что у нас все меры давно введены. 45 лет бабушка ОМС платила, хрен ей, а не плановая помощь. Может вернут за 45 лет? Сколько стоит платно операцию сделать, пусть вернут, она платно сделает
14.07.2021 15:35
- гость -
Точно подметили!
14.07.2021 15:53
гость
Центр давным- давно возобновил работу, а вы все ждете? А пошевелиться никак?
На радио КП есть такой Мардан. С пеной у рта доказывал необходимость вакцинации. Вчера поставил прививку, а сегодня не вышел на работу.
Вчера поставил прививку, а сегодня не вышел на работу.
И? Умер?
14.07.2021 16:02
- гость -
Центр давным- давно возобновил работу, а вы все ждете? А пошевелиться никак?
Че реально? На Ляпидевского? Его вроде бы под ковидный госпиталь переводили, обещали позвонить, как откроется, наверное кинули. Еще и страшновато после ковидного госпиталя туда ехать. Ну в любом случае, спасибо за инфу
Вчера поставил прививку, а сегодня не вышел на работу
Ага, умер наверное
Ага, умер наверное
От страха.