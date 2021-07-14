СМИ: в регионах готовят жёсткие запреты для непривитых россиян

В России на уровне регионов готовят новые жёсткие запреты в связи с ковидной ситуацией, правда на этот раз коснутся они тех, кто не прошёл вакцинацию от коронавируса, сообщает ura.ru.

Издание со ссылкой на инсайдеров пишет, что рассматриваются в том числе и такие жёсткие ограничения, как отказ в плановой медицинской помощи, билетах на автобусы и поезда, а также запрет на посещение ресторанов, культурных учреждений и некоторых других мест, где наблюдается большое скопление людей.

В качестве примеров, где схожие меры уже реализовали, журналисты привели Ямало-Ненецкий автономный округ, где на госпитализацию для оказания плановой медпомощи могут рассчитывать только вакцинированные, а также Башкортостан, где билеты на междугородные автобусы доступны только для людей, которые поставили прививку.

Однако конкретных регионов, где собираются ввести аналогичные ограничения, не назвали.

Напомним, в 31 субъекте России ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий граждан. В Алтайском крае также рассматривают этот вопрос.