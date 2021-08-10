Производитель водки объяснил, почему в пандемию резко вырос спрос на алкоголь

Резкий скачок продаж крепкого алкоголя в 2020 году был связан не только с любовью россиян к выпивке, но и с их заботой о безопасности. Об этом РБК рассказал гендиректор "Татспиртпрома" Руслан Максудов.

"Сейчас мы видим санитайзеры в каждом магазине и аптеке, а тогда любой алкогольный напиток люди воспринимали как дезинфектор. Я сам интересовался в магазинах, почему покупатели берут две-три бутылки водки, и там мне поясняли – это не для употребления внутрь", – сказал Максудов.

Напомним, в России с 1 января выросла минимальная розничная цена на водку. Теперь бутылка с этим алкогольным напитком объёмом 0,5 литра стоит 243 рубля. Ранее её цена составляла 230 рублей. Приказ Минфин РФ об изменении цены опубликован на федеральном портале проектов правовых актов ещё в ноябре 2020 года.