Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 2 августа

Число умерших пациентов с коронавирусом в Алтайском крае приближается к четырём тысячам человек. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 2 августа – в подборке amic.ru.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+91), Бийске (+31), Рубцовске (+20), а также в Заринске и Новоалтайске (+12).
Выздоровели за весь период 49 168 человек, в том числе 73 – за последние сутки.
Скончались ещё 17 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3998 летальных случаев.
Диагноз подтвердился у 10 жителей Усть-Коксинского района, у семи жителей Майминского района, у трёх жителей Кош-Агачского района, у двух жителей Шебалинского района, у жителя Горно-Алтайска и у жителя Онгудайского района.
За весь период в регионе выявили 19 560 заражений COVID-19. При этом выздоровели 18 046 пациентов, в том числе 12 – за последние сутки.
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