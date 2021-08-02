Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 2 августа

Почти четыре тысячи умерших

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 274 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 62 639.Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+91), Бийске (+31), Рубцовске (+20), а также в Заринске и Новоалтайске (+12).Выздоровели за весь период 49 168 человек, в том числе 73 – за последние сутки.Скончались ещё 17 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3998 летальных случаев.