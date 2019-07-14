Дым от лесных пожаров могло принести в Барнаул из Красноярского края

Дым от лесных пожаров могло принести в Барнаул и ряд районов Алтайского края из Красноярского края.

Ранее алтайское МЧС сообщило, что действующих лесных пожаров на территории края на данный момент нет. По данным гидрометеослужбы, дым могло принести ветром с территории соседних регионов, где сложная лесопожарная обстановка.

В субботу, 13 июля, жители Красноярска жаловались на то, что их город превратился в Чикаго. Местное МЧС сообщило, что на территории нескольких районов края действуют 85 лесных пожаров. Прогнозируется пожарная опасность I-II, местами III класса. Чрезвычайная опасность V класса прогнозируется на территории Кежемского и на юго-востоке Эвенкийского районов.

Отмечается, что в Красноярском крае смог продержится еще несколько дней, а по данным гидрометцентра роза ветров поменяла свое направление.

Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ветер в регионе северо-восточный.

В МЧС России напоминают населению об основных правилах поведения при задымлении. Дым наиболее опасен для людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей, маленьких детей, беременных женщин. Наиболее чувствительны к дымовой завесе люди, страдающие заболеваниями легких и носоглотки, астматики, те, кого мучают хронические гаймориты, фронтиты, трахеиты и бронхиты. В такой ситуации обычно медики не рекомендуют выходить без особой нужды на улицу, а утро и день проводить в хорошо кондиционированном помещении (кондиционер, не только охлаждает воздух, но и фильтрует его, улавливая частички гари).

Также при сильном запахе в доме, квартире, следует закрыть все окна и проложить возле щелей влажные полотенца или любой текстиль — так вы препятствуете попаданию дыма в помещение, но если от духоты совсем тяжело, окна открывайте, но вывешивайте на гардины мокрые простыни. Частички пыли и гари будут оседать на них.