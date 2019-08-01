Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин лесных пожаров

Председатель СКР Александр Бастрыкин направил в регионы Сибири и Дальнего Востока следователей, которым предстоит выяснить причины возникновения масштабных лесных пожаров, сообщается на сайте ведомства.

"Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета РФ в пожароопасные регионы", – говорится в сообщении.

В группу вошли наиболее опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства, которым поручено исследовать все данные, связанные не только с распространением огня, но и "с порядком предупреждения и предотвращения лесных пожаров".

Также Бастрыкин поручил руководителям региональных следственных органов принять меры для установления всех причин, повлиявших на распространение огня в лесах.

Речь идет о территориях, в которых введен режим ЧС – в республиках Якутия и Бурятия, Красноярском крае и Иркутской области.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Следственному комитету, Генпрокуратуре и МВД проверить версию поджога для сокрытия незаконной заготовки древесины.

В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири. По данным ведомства, в регионы доводились прогнозы МЧС, Росгидромета и Рослесхоза, однако там не смогли принять достаточных мер для недопущения и ликвидации очагов возгораний.