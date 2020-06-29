ВЦИОМ рассказал о предварительных результатах голосования по поправкам в Конституцию

За первые четыре дня голосования по поправкам в Конституцию три четверти россиян поддержали внесение изменений, сообщает ВЦИОМ.
Опрос проходил в период с 25 по 28 июня на 800 избирательных участках страны в 25 субъектах, в исследовании приняли участие более 160 тысяч человек. По данным экзитполов, 76% соотечественников проголосовали за предлагаемые поправки, а 23,6% – против. 0,4% опрошенных признались, что просто испортили свой бюллетень.
Напомним, что на 28 июня в Алтайском крае участие в голосовании по изменениям приняли 307 тысяч жителей региона, что составляет около шестой части избирателей в субъекте.
Комментарии
76% соотечественников проголосовали за предлагаемые поправки
серьезно? кто бы сомневался
а вообще, если серьезно, то голосование не за поправки, а за изменение, а это уже другая история.
Анекдот:
Россияне никогда не доверяли власти.
Все новые инициативы всегда воспринимали, как очередную попытку поиметь народ.
И, что характерно, ни разу не ошибались!
И запомните, если на окне избиркома стоит цветок, значит явка провалена...
А я не успел проголосовать еще....Смысл идти есть еще?
За первые четыре дня голосования по поправкам в Конституцию три четверти россиян поддержали внесение изменений
т.е.запланированные 75% достигнуты
осталось обеспечить 65%.... и киндеру можно давать второго героя))))
у Чаушеску было 86% буквально недельки за 2 перед расстрелом
29.06.2020 15:44
- гость -
А я не успел проголосовать еще....Смысл идти есть еще?
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Не буду хотя завтра голосование возле дома.
Люди привыкли быть крепостными и за это голосуют.
У кого-то были сомнения по поводу нолика и его волшебников?
29.06.2020 15:38
гость
76% соотечественников проголосовали за предлагаемые поправки
серьезно? кто бы сомневался
а вообще, если серьезно, то голосование не за поправки, а за изменение, а это уже другая история.
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76% из тех, кто УЖЕ проголосовал. И да, у нас знакомые либо уже проголосовали ЗА. либо вообще не пойдут голосовать.
29.06.2020 16:13
- гость -
Люди привыкли быть крепостными и за это голосуют.
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Наш ты "вольнолюбивый". Сходи, проголосуй против.
29.06.2020 16:34
Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты
29.06.2020 16:39
- гость -
29.06.2020 16:34
Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты
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Очень хорошие умные люди. А ты с кем дружишь?
29.06.2020 16:39
- гость -
29.06.2020 16:34
Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты
----------
Очень хорошие умные люди. А ты с кем дружишь?
-гость- 16:53
Роттенберг, Ролдугин?