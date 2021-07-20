Власти Алтайского края обсудили обеспечение безопасности во время голосования

Власти Алтайского края обсудили обеспечение общественной безопасности в местах массового пребывания людей в ходе подготовки и проведения единого дня голосования. В основные задачи вошли сохранность избирательной документации, обеспечение правопорядка в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования, а также соблюдение пожарной безопасности.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, о текущей ситуации Виктору Томенко доложили председатель краевого избиркома Ирина Акимова, начальник ГУ МВД региона Андрей Подолян, замглавы регионального управления Росгвардии Владимир Денисов и начальник ГУ МЧС края Александр Макаров.
Как отметила Акимова, сейчас избирательная кампания входит в основную стадию. В этом году на территории края пройдут выборы депутатов Государственной Думы РФ, Алтайского краевого Законодательного Собрания, а также местные референдумы и выборы в органы местного самоуправления. Определены три дня основного голосования – 17, 18 и 19 сентября. Стоит задача обеспечить безопасность не только непосредственно в дни голосования, но и на стадии подготовки.
"Онлайн-трансляция видеоизображения в интернет будет производиться на самых больших избирательных участках, где зарегистрировано более 75% избирателей региона. Остальные УИК будут оборудованы видеорегистраторами", – рассказала Акимова.
Также практически на всех участках Барнаула установят рамочные металлодетекторы. Такими же устройствами оснастят часть УИКов Бийска и Рубцовска, а на остальных территориях будут использовать ручные металлодетекторы.
Отдельно прорабатывается вопрос образования во всех городах и районах резервных избирательных участков на случай ЧС. Меры по обеспечению пожарной безопасности принимаются на уровне Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.
Комментарии
Они себето не могут обеспечить безопасность
да, давайте пускать голосовать только привитых!!! идея? (сам не прививался)
Так уже давно на участках нет толпы.
Чтобы обеспечить себе безопасность во время голосования, необходимо заранее зарегистрироваться в проекте "Умное Голосование"
Это ряженые клоуны на фото???