Власти Алтайского края обсудили обеспечение безопасности во время голосования

Власти Алтайского края обсудили обеспечение общественной безопасности в местах массового пребывания людей в ходе подготовки и проведения единого дня голосования. В основные задачи вошли сохранность избирательной документации, обеспечение правопорядка в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования, а также соблюдение пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, о текущей ситуации Виктору Томенко доложили председатель краевого избиркома Ирина Акимова, начальник ГУ МВД региона Андрей Подолян, замглавы регионального управления Росгвардии Владимир Денисов и начальник ГУ МЧС края Александр Макаров.

Как отметила Акимова, сейчас избирательная кампания входит в основную стадию. В этом году на территории края пройдут выборы депутатов Государственной Думы РФ, Алтайского краевого Законодательного Собрания, а также местные референдумы и выборы в органы местного самоуправления. Определены три дня основного голосования – 17, 18 и 19 сентября. Стоит задача обеспечить безопасность не только непосредственно в дни голосования, но и на стадии подготовки.

"Онлайн-трансляция видеоизображения в интернет будет производиться на самых больших избирательных участках, где зарегистрировано более 75% избирателей региона. Остальные УИК будут оборудованы видеорегистраторами", – рассказала Акимова.

Также практически на всех участках Барнаула установят рамочные металлодетекторы. Такими же устройствами оснастят часть УИКов Бийска и Рубцовска, а на остальных территориях будут использовать ручные металлодетекторы.

Отдельно прорабатывается вопрос образования во всех городах и районах резервных избирательных участков на случай ЧС. Меры по обеспечению пожарной безопасности принимаются на уровне Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.