Вице-президент алтайской ассоциации туризма объяснила низкие темпы вакцинации

Низкие темпы вакцинации среди работников туротрасли объясняются тем, что сезон в самом разгаре и у них попросту нет времени, чтобы поставить необходимые прививки, заявила "Коммерсанту" вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич.
"Все понимают необходимость вакцинации, но многие сейчас на маршрутах, на базах – вне населённых пунктов, – заявила Томашевич. – К тому же после прививки у некоторых людей несколько дней может сохраняться плохое самочувствие, а у сотрудников сферы туризма сейчас нет возможности выпасть из рабочего процесса даже на небольшой период".
Напомним, Алтайский край вошёл в число регионов России, в которых хотя бы один комплект вакцины ввели меньше 20% местных жителей. Это следует из данных РБК на 22 июля.
Всего в России на тот момент хотя бы одну дозу вакцины получили 32,9 млн человек, что составляет 22,5% населения страны.
Лидерами рейтинга стали Чукотка, где привиты 38,12% от населения, и Белгородская область с 38,11%. В число аутсайдеров попали Дагестан (6,8%) и Кабардино-Балкария (11,9%).
Комментарии
Каждый суслик агроном и врач-инфекционист.
Ну да, ну да. Молчал бы ты гражданин Томашевич, про всех то понимающих.
Закрыть все шаражки с понедельника
По две прививки за пятницу ширнуть успеют и на работу прибегут вовремя
30.07.2021 09:45
- гость -
Закрыть все шаражки с понедельника
По две прививки за пятницу ширнуть успеют и на работу прибегут вовремя
Тебя бы самого закрыть лет на ..дцать, ширнутый
да очереди на месяц вперед расписаны.. отладили бы систему вакцинирования, и процент бы вырос
30.07.2021 10:10
- гость -
Тебя бы самого закрыть лет на ..дцать, ширнутый
-------
А ты не ширнутый? Мамка тебя, дурика, на все прививки, поди, в детстве таскала.
правда есть, я хотел привиться на Спартака да не успел теперь бегаю
30.07.2021 09:36
АБОРИГЕН
Ну да, ну да. Молчал бы ты гражданин Томашевич, про всех то понимающих.
Привился? Начальник указания дал.
Президент США Джо Байден 29 июля объявит о мерах по вакцинации населения и борьбе с дельта-штаммом и сообщит об обязательной вакцинации для всех федеральных госслужащих — CNN
А то премии за квартал лишат.
сообщит об обязательной вакцинации для всех федеральных госслужащих — CNN
В США геноцид федеральных госслужащих. Потому что черные жизни имеют значение
2 дня назад на этом сайте была ин-фо :"Путин остановил вакцинацию до выяснения качества вакцин"
30.07.2021 12:34
гость
2 дня назад на этом сайте была ин-фо :"Путин остановил вакцинацию до выяснения качества вакцин"
На заборе как и в интернете много, что пишут.
Путин остановил вакцинацию до выяснения качества вакцин
А Байден продолжил, у них с качеством все в порядке. И в Китае
Это торможение ,вакцинации ,объясняется тем ,что Кириенко с Чубайсем сбежали .Знач ит они вредят как могут. А.могут они очень много!!