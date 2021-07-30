Вице-президент алтайской ассоциации туризма объяснила низкие темпы вакцинации

Низкие темпы вакцинации среди работников туротрасли объясняются тем, что сезон в самом разгаре и у них попросту нет времени, чтобы поставить необходимые прививки, заявила "Коммерсанту" вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич.

"Все понимают необходимость вакцинации, но многие сейчас на маршрутах, на базах – вне населённых пунктов, – заявила Томашевич. – К тому же после прививки у некоторых людей несколько дней может сохраняться плохое самочувствие, а у сотрудников сферы туризма сейчас нет возможности выпасть из рабочего процесса даже на небольшой период".

Напомним, Алтайский край вошёл в число регионов России, в которых хотя бы один комплект вакцины ввели меньше 20% местных жителей. Это следует из данных РБК на 22 июля.

Всего в России на тот момент хотя бы одну дозу вакцины получили 32,9 млн человек, что составляет 22,5% населения страны.

Лидерами рейтинга стали Чукотка, где привиты 38,12% от населения, и Белгородская область с 38,11%. В число аутсайдеров попали Дагестан (6,8%) и Кабардино-Балкария (11,9%).