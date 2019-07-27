Жители Бийска жалуются на то, что солнца в городе нет уже дней пять / Фото: vk.com/biysk_all

Город Бийск в Алтайском крае накрыло густой дымкой, фотографии опубликованы в сообществе "Типичный Бийск".

Местные жители устроили спор, пытаясь выяснить, туман ли это или дым от лесных пожаров в соседних регионах.

"Туман!", — доказывают одни.

Другие же пытаются отстоять свою точку зрения: "А солнца не видать — типа тоже туман?", "Ну какой-то странный туман от Барнаула до Усть Коксы", "Солнышка нет уже неделю, небо серое как в каком-то фильме ужасов", "Туман по вашему целый день стоит что-ли?", "Я на восьмом этаже живу и вижу целый день этот туман", "По-моему, даже еще сильнее, чем у нас в Красноярске", "А у тумана оказывается запах есть еще?", "Костровой туман", "Круглые сутки! Солнца уже дней пять нету", "И что мешает быть туману, когда над городом смог)))".

Метеорологи ждут смены направления ветра через 3-4 дня. Это означает, что и дымка в Алтайском крае вскоре начнет рассеиваться.

Депутаты Госдумы обратились к главе российского правительства Дмитрию Медведеву с просьбой ввести режим ЧС в Сибири из-за лесных пожаров. Ранее Amic.ru показал, как выглядят сибирские города в дымке от пожаров, в том числе и Бийск.