Бесплатный проезд в автобусах на день ввели в Горно-Алтайске

Мэрия Горно-Алтайска объявила о введении бесплатного проезда в общественном транспорте городских и пригородных маршрутов.
"Это касается автобусов, следующих по городу, а также направляющихся из Алферова, Маймы и Кызыл-Озека в Горно-Алтайск", — уточнили в пресс-службе городской администрации.
Правда, изменение будет действовать только один день – 1 июля. Это заключительный день голосования по поправкам к Конституции РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к населению страны с призывом прийти на избирательные участки и выразить свою гражданскую позицию.
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