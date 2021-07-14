В Республике Алтай выявили 60 новых случаев COVID-19

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 60 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 14 жителей Горно-Алтайска, у 11 жителей Усть-Коксинского района, у девяти жителей Улаганского района, у семи жителей Майминского района, у семи жителей Чойского района, у трёх жителей Онгудайского района, у трёх жителей Турочакского района, у трёх жителей Шебалинского района, у двух жителей Усть-Канского района и у жителя Кош-Агачского района.

За весь период в регионе выявили 18 552 инфицированных COVID-19. При этом выздоровели 17 388 пациентов, в том числе 42 – за последние сутки.

Новых летальных случаев за минувшие 24 часа в регионе не зарегистрировали. Всего в Горном Алтае скончались 293 человека с подтверждённым коронавирусом.