Барнаульцы прошлись с портретами ветеранов, несмотря на отмену "Бессмертного полка"

Несмотря на то, что официального "Бессмертного полка" в этом году нет, барнаульцы всё равно выходят на гулянья с фотографиями воевавших предков. Таких горожан засняли на проспектах Строителей и Социалистическом.

Отметим, что в этом году акцию "Бессмертный полк" из-за пандемии решили провести в онлайн-формате. В таком же режиме мероприятие прошло и в 2020-м. Чтобы попасть в виртуальный строй, нужно разместить портреты ветеранов на сайте "Бессмертный полк России".

Напомним, что в 2020 году жители столицы Алтайского края сняли одинокого участника "Бессмертного полка", который вышел на акцию, несмотря на её отмену. Мужчина прошёлся с портретом воевавшего родственника по проспекту Ленина и тем самым вызвал одобрение пользователей соцсетей.