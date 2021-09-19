Алтайский край занял седьмое место в СФО по явке избирателей во второй день выборов

По итогам 17 и 18 сентября самая высокая явка избирателей на выборах в Госдуму в СФО наблюдается в Туве (61,38%), Кузбассе (60,52%) и Республике Алтай (25,45%), сообщает "Тайга.Инфо" со ссылкой на предварительные данные ГАС "Выборы".
Далее следуют Омская (23,95%), Томская (22,88%) области, Красноярский край (22,34%). Алтайский край (21,53%) вновь занял по явке седьмую строчку. Замыкают список Иркутская (19,41%) и Новосибирская области (19,28%), а также Республика Хакасия (17,04%).
Напомним, что за первый день выборов в Алтайском крае гражданский долг исполнили 11,64% избирателей, во второй – ещё 9,89%. 19 сентября состоится основной, заключительный день голосования, которое продлится до 20:00.
Комментарии
Цыплят по осени считают
Кузбассе (60,52%)
Шахтеры уже сказали свое слово
Еще одно доказательство того что активны на амике 3-5 человек. Голосует 20% в крае.
Алтай на третьем месте! А ведь основная часть избирателей Справедливой России собирается голосовать именно в воскресенье. Думаю, победа нашего Долгополова обеспечена.
Остальных нужно признать отдавших свой голос за кандидата против всех.
Нет. Голоса тех, кто не может оторвать пятую точку от дивана должны засчитаны быть едросам- этих людей всё устраивает, и единственной законной возможностью что-то изменить в стране они не хотят. Можно много спорить на эту тему, но человек, который свою попу не может донести до участка, на баррикады точно не пойдет.
Голосует 20% в крае
Уже проголосовала 21 %. А еще даже основной день голосования не начался. Остальные за ЕР, они знают за кого сунут их бюллетени
На Кузбасе походу явка под 90 % будет. Вот где не всех все устраивает
На амике 3-5 человек остальные на выборах. Или на даче. Или на выборы потом на дачу. Или наоборот