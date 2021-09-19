Алтайский край занял седьмое место в СФО по явке избирателей во второй день выборов

По итогам 17 и 18 сентября самая высокая явка избирателей на выборах в Госдуму в СФО наблюдается в Туве (61,38%), Кузбассе (60,52%) и Республике Алтай (25,45%), сообщает "Тайга.Инфо" со ссылкой на предварительные данные ГАС "Выборы".

Далее следуют Омская (23,95%), Томская (22,88%) области, Красноярский край (22,34%). Алтайский край (21,53%) вновь занял по явке седьмую строчку. Замыкают список Иркутская (19,41%) и Новосибирская области (19,28%), а также Республика Хакасия (17,04%).

Напомним, что за первый день выборов в Алтайском крае гражданский долг исполнили 11,64% избирателей, во второй – ещё 9,89%. 19 сентября состоится основной, заключительный день голосования, которое продлится до 20:00.