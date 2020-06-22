Сенатор Клишас объяснил необходимость обнуления сроков Путина

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал РБК, почему обнуление президентских сроков Владимира Путина внесено в список изменений в Конституцию.
"Поправка о праве избираться Путину нужна для того, если уж действительно говорить об обнулении, чтобы никто не обнулил последние 20 лет нашей истории, – выразил уверенность Клишас. – Это касается как социальных гарантий, так и суверенитета страны, поэтому обнулить и вернуться в 1990-е будет нельзя".
Сенатор не согласился с мнением, что все изменения в Конституцию затевались, для того чтобы дать Путину возможность участвовать в президентской гонке еще два раза.
По словам одного из руководителей работы над поправками, глава государства передает парламенту часть своих полномочий, а это без изменения главного закона страны сделать никак нельзя.
"Как это можно поменять? Создать систему, при которой опора будет на конституционных органах власти, – уточнил Клишас. – Поправка, которая позволяет Путину баллотироваться и на следующих президентских выборах, была внесена с целью стабилизации этой системы".
Кроме того, это позволит властям меньше думать о том, кто будет руководить страной после Путина, и заниматься непосредственно своими обязанностями, "потому что в экономике сложная ситуация, внешняя ситуации непростая".
Напомним, одно из наиболее резонансных изменений в Конституцию РФ внесла депутат Госдумы Валентина Терешкова. Она предложила не считать сроки президента, которые были до принятия поправок к Конституции.
Таким образом, если население России поддержит предложение изменить главный закон страны, Владимир Путин получит право еще два раза избираться на пост президента.
Какие еще изменения подготовили депутаты, смотрите в инфографике amic.ru.
Комментарии
а чёэто клещь так 90-х возврата боится то?
Зализ будет оплачен, или он из любви .....искренней и бескорыстной....
Мерзавец...
я хочу вернуться в 90
мне тогда жилось прекрасно
по крайней мере никто так на народ не плевал
ни менты ни бандиты
могло от толпы и кирпичом прилететь
особенно чинушам
сидит такой с манекюром
рассуждает
Кто выбирает Путина, что бы не повторились 90-е, тот получает и Путина и 90-е.
22.06.2020 17:58
- гость -
никогда не голосовали за него
НИКОГДА
"с целью стабилизации этой системы"
Системы, при которой бедные беднеют, а богатые богатеют.
одного не пойму, нафига сейчас об этом говорить и рассуждать. он не понимает, что еще больше людей злит. или этот ферзь думает он такой бла бла бла и все понеслись голосовать "за" что ли? и даже те кому жрать нечего последние годы тоже прозреют от этих слов и обнулять пойдут? клишес, ты кому это говоришь, всей нищей стране?
по их мнению, народ тупой и слушает только их
ужасных 90-х не вернуть, но можно натворить ужасные 20-е
чтобы никто не обнулил последние 20 лет нашей истории
Очень верно сказано. Вам с вашей 20-летней историей либо на урановые рудники либо максимально за власть цепляться. Ради чего эта дичь и задумана