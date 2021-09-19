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В Алтайкрайизбиркоме рассказали, почему жители региона получают разное число бюллетеней

, ИА "Амител"
В некоторых городах Алтайского края жителям выдают пять-шесть бюллетеней
Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители Алтайского края во время выборов 17-19 сентября получают разное число бюллетеней для голосования, и это нормальная ситуация. Об этом 19 сентября в ходе пресс-конференции заявила руководитель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова. По её словам, этот вопрос – один из самых распространённых, которые задают жители региона на горячую линию ведомства или направляют в письмах. 

"В каждом отдельном случае мы рассматриваем ситуацию персонально. Но правило такое: если гражданин голосует на избирательном участке по месту жительства в пределах избирательного округа, где он обладает избирательным правом, то получит несколько разноцветных избирательных бюллетеней, поскольку на территории Алтайского края проходят совмещённые выборы. На территории Барнаула максимально избирателю может быть выдано четыре бюллетеня, но только если он голосует в пределах соответствующего избирательного округа", – отметила Ирина Акимова.

По её словам, количество бюллетеней, которые получают избиратели в Алтайском крае, зависит от района или города, где находится житель, а также от того, голосует ли он по месту прописки или пребывания.

Пришедшие на участок избиратели в Алтайском крае должны получить по четыре бюллетеня в руки. Два – по выборам в Госдуму (список из 14 партий и одномандатники по конкретному округу), и ещё два — по выборам депутатов АКЗС (здесь предстоит определиться с одной из партий по списку, в другом бюллетене – отметить наиболее близкого по взглядам кандидата-одномандатника). Алтайский край территориально разделён на округа: на четырёх, где голосуют за партии, депутатов в Госдуму (Барнаульский, Рубцовский, Бийский и Славгородский) и на 34-х выбирают депутатов АКЗС. В каждом округе – свои списки кандидатов. Если избиратель голосует не по месту жительства, то может проголосовать только за партии. А если избиратель уезжает за пределы одного из четырёх округов, то получает три бюллетеня.

 "Если избиратель выбрал для себя участок по месту нахождения, то, возможно, этот участок не находится на территории одномандатного избирательного округа по выборам депутатов АКЗС или выборам депутатов Госдумы. Это не ошибка, это ситуация, связанная с мобильностью избирателей", – отметила она.

Например, в Алейске или Камне-на-Оби, где проходят выборы в органы местного самоуправления, люди получают пять-шесть бюллетеней. Но так как жители края активно голосуют в режиме "Мобильный избиратель" (возможность проголосовать по месту реального проживания, зарегистрировавшись через портал "Госуслуги" или в МФЦ), то могут получить иное количество бюллетеней нежели при голосовании "дома".

 "Часто члены участковых избирательных комиссий (УИК) не находят вас в списке избирателей на "домашнем" участке. В этом случае совершенно правильно напомнить о том, что вы пришли не по месту жительства, а в режиме "Мобильный избиратель". Члены УИК работают не с одним списком. В режиме "Мобильный избиратель" к участку могут быть прикреплены избиратели, проживающие в других районах Алтайского края и регионах страны", – сообщила Ирина Акимова.

Она добавила, что нередко граждане, которые использовали "Мобильный избиратель" подавали лишь одно заявление, а не два. В этом случае они не могут выбирать депутатов АЗКС.

"Жители, которые решили воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель" подавали заявление через портал "Госуслуги". Но забыли подать второе заявление. Это привело к тому, что, придя на участки по месту нахождения, он не попал в списки для голосования по выбору депутатов АКЗС", – объяснила председатель избирательной комиссии Алтайского края. 

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

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