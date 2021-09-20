Почти половину протоколов обработали в Республике Алтай

В Республике Алтай обработали почти половину протоколов. Предварительные данные опубликовал Telegram-канал "Алтайский муравей".

На данный момент обработано 45,36% протоколов. На первом месте по партийным спискам идет "Единая Россия" — 35,84%. Далее с небольшим отставанием идет КПРФ — 31,02%. Позиции с третьего по пятое занимают ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Новые люди".

Ранее экзитпол "Инсомар" сообщал о том, что партия "Единая Россия" с большим отрывом лидирует на выборах в Госдуму.

По предварительным данным, за "ЕР" проголосовали 45,2% избирателей, а ближайший конкурент — КПРФ, на данный момент имеет 21,0% голосов.