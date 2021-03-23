Когда пройдут выборы в Алтайское Заксобрание в 2021 году и сколько дней будем голосовать?

Здесь всё по плану: выборы назначены на единый день голосования (ЕДГ), 19 сентября. Причём выборы депутатов АКЗС совпадают по времени с избранием депутатов Госдумы. Две кампании пройдут одновременно.

Голосование за кандидатов в депутаты АКЗС будет длиться столько же, сколько и за депутатов в Госдуму. То есть если Центризбирком решит, что выборы в Госдуму должны проходить в течение трёх дней (а это почти наверняка), то многодневными будут и выборы регионального уровня.

Скорее всего, голосование пройдёт с 17 по 19 сентября, то есть с пятницы по воскресенье включительно.

На выборах в сентябре будет использоваться механизм "мобильный избиратель" – это позволяет гражданам голосовать по месту пребывания, а не прописки.