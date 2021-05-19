Уже завтра, 20 мая, в Барнауле стартует этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Для непрофессионалов различия между этими видами лодок, которые управляются при помощи весел, почти незаметны. А ведь есть еще и очень похожий внешне каяк.
Остроносая гребная легкая лодка с зауженной кормой, легко идущая даже по отмелям и заболоченным местам, знакома всем, однако определить ее тип могут немногие. Как научиться различать их? Ведь даже "Википедия" пишет, что байдарка – то же самое, что каяк. Разница между этими видами маломерных судов, в особенности между каяком и байдаркой, весьма условна, но все же есть. Специально для зрителей этапа Кубка мира по гребле, который пройдет в Барнауле на этой неделе, amic.ru подготовил инфографику, посвященную сходству и отличию этих лодок.
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Комментарии
аккумулятор там есть? какой емкости?