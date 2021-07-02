Больных ОРВИ в Москве будут приравнивать к зараженным коронавирусом

В Москве все больные ОРВИ должны будут соблюдать самоизоляцию до получения отрицательного теста на коронавирус. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По ее словам, с сегодняшнего дня все больные ОРВИ в Москве будут приравниваться к зараженным коронавирусом.
В качестве эксперимента всем, к кому врач приходит из-за простуды и других подобных заболеваний, будут делать экспресс-тест на антиген. Он дополняет ПЦР-тест, сообщает РИА Новости.
По словам Раковой, это позволит ускорить диагностику коронавируса в условиях, когда его симптомы постоянно меняются. В первые дни их иногда невозможно отличить от ОРВИ.
Комментарии
Дожили! Эпидемия, существование которой нужно доказывать тестами)))
Коронавирус человека впервые был выделен в 1965 году от больных ОРВИ Д. Тиррелом из носоглотки при остром рините - цитата из википедии.
Теперь других заболеваний у нас не будет)