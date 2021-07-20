В Избиркоме подсчитали число избирателей в Алтайском крае

В Алтайском крае насчитывается 1 792 470 человек, имеющих право голосовать. Об этом сообщили в Избирательной комиссии региона.

По состоянию на 1 июля, больше всего избирателей зарегистрировано в Барнауле – 523 236 человек. При этом самым многочисленным оказался Индустриальный район города – 182 282 избирателя.

Далее следуют Бийск (159 707 избирателей) и Рубцовск (96 326), а пятёрку замыкают Новоалтайск (58 825) и Первомайский район (41 089).

В Избиркоме также напомнили, что сведения о численности имеющих право голосовать уточняют дважды в год – на 1 января и 1 июля.