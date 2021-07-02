Пятница, 2 Июль, 08:54

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,91
€ 86,41
19°


5538142 +23543
Обь
327см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Прямая линия с Путиным-2021 Третья волна пандемииДень поля 2021
Вопрос дня



Что известно о штамме коронавируса "Дельта плюс" и спасет ли от него вакцинация?

, ИА "Амител"
В ВОЗ считают, что ситуация с новым штаммом тревожная и может привести к новому локдауну

Всего за два месяца индийский штамм "Дельта" стремительно распространился по миру. Пока ученые выясняли, насколько он опасен и как его победить, министерство здравоохранения Индии сообщило о появлении нового подвида — "Дельта плюс". Случай заражения этим штаммом зафиксировали уже и в России. Исследований пока не так много, но уже есть предположения, что обновленная "Дельта" может стать доминирующей формой. Она заразнее всех ее предшественников и более устойчива к вакцине, поэтому имеет все шансы вытеснить остальные штаммы. Все, что на данный момент известно об этом вирусе-мутанте, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1

Что известно о штамме "Дельта плюс"?

На данный момент известно не так уж много, но даже этого хватило, чтобы вызвать озабоченность ученых. Штамм "Дельта плюс" (B.1.617.2.1 или AY.1) — разновидность индийского штамма "Дельта". Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что новый подвид индийскийского штамма в два раза заразнее, чем первоначальный уханьский вариант (с него началась пандемия).

По предварительным данным, "Дельта плюс" увеличивает риск еще более тяжелого течения болезни, сообщили в ВОЗ. По оценкам минздрава Индии, от обычной Дельты он отличается более высокой скоростью распространения, способностью сильнее поражать клетки легких, пишет "Российская газета".

С тем, что новый штамм ведет себя более агрессивно, согласен и директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, при заражении им заболевание протекает "более молниеносно".

Кроме того, ряд экспертов считают, что новая подлиния так называемого штамма "Дельта" может быть даже "более смертоносным".

2
Почему "Дельта-плюс" так опасна?

От простой "Дельты" новая отличается мутацией K417N в спайковом белке (то есть в белке шипа вируса). Это изменение позволяет вирусу быстрее связываться с клетками легких человека. Предполагается, что K417N также помогает вирусу уклоняться от нейтрализующих антител.

Аналогичная мутация встречается в африканском варианте "Бета" и у бразильской "Гаммы". В связи с этим ученые опасаются, что "Дельта плюс" в сочетании с другими особенностями "Дельты" может сделать новый вариант особенно заразным и опасным, приводит данные ТАСС.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отмечает, чтобы заразиться "дельта плюс" достаточно пройти по улице мимо человека, который уже болеет. От момента заражения до проявления ярких симптомов проходит всего несколько дней, сообщает mir24.tv.

3
Прививка от COVID-19 спасет от "Дельты плюс"?

Ученые допустили, что новый штамм сможет преодолевать защиту, создаваемую антителами, пишет. Беспокойство экспертов вызывает то, что он может быть более устойчив к вакцинам. Если эти опасения подтвердятся, то пандемия фактически начнется заново, сообщает ТАСС.

По словам вице-премьера Татьяна Голиковой, особенностью мутации является снижение активности антител к вирусу переболевших коронавирусом и вакцинированных, написали "РИА Новости".

Сейчас ученые в разных уголках планеты пытаются выяснить, насколько разработанные вакцины эффективны против "Дельта-плюс".

По мнению профессора Джулиана Танга (университет Лестера), мутация может "серьезно усилить сопротивление вируса вакцинам. Вполне вероятно, что мутация K417N вместе с мутацией L452R, присутствующей во всех индийских вариантах, может усилить свойства нового штамма по защите от вакцин, сообщил приводит CNN.

То есть "Дельтой плюс" можно заразиться, и переболев ранее, и после прививки. Но глава российского центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью Лайфу рассказал, что неожиданные способности ковида "Дельта плюс" не означают, что антитела не работают, — их просто должно быть больше, поэтому нужно ревакцинироваться чаще.

Профессор убежден, этот вирус действует очень быстро и организм не успевает выработать против него достаточно антител. Выход один: лучше запастись антителами заранее.

В эфире телеканала "Россия 1" Гинцбург также сообщил о готовности НИЦ Гамалеи создать новые варианты вакцин, если существующие препараты не смогут обеспечивать достаточное количество антител против новых штаммов коронавируса.

В ВОЗ заявили, что отслеживают новый вариант как часть исследований "Дельты" и других опасных вариантов с мутациями. Также в организации подчеркивают, что новейший штамма коронавируса требует срочной реакции, в противном случае придется ввести новый локдаун, информирует РБК.

4

Какие симптомы у "дельта-плюс"?

Среди главных симптомов: головная боль, боль в горле и насморк, температура, приводит слова профессора генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тима Спектора BBC. Также возможны кишечные проявления. А потеря обоняния фиксируется намного реже.


 

 

Читайте также в сюжете: Третья волна пандемии
Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
08:51
Скорее да, чем нет. Эксперт рассказал, можно ли ставить прививку от COVID при беременности 0
08:40
Жёсткое лобовое ДТП случилось на трассе в Алтайском крае 0
08:29
Можно ли мыться и мочить место инъекции после прививки от коронавируса? 0
08:16
Поближе к Оби. Квартал рядом с барнаульским элеватором застроят многоэтажками 2
08:03
Своя ванная и кухня: СФУ обеспечит местом в общежитии всех иногородних студентов 0
07:51
Что известно о штамме коронавируса "Дельта плюс" и спасет ли от него вакцинация? 0
07:35
Лионель Месси стал свободным агентом 0
07:17
Супер-защита. Врач объяснил, почему вакцины от коронавируса состоят из двух компонентов 0
07:01
Весело, когда вместе: "Солнечный ветер" представил афишу мероприятий на июль 0
06:44
Доктор Мясников предложил запретить "иммунитет" и "антитела" 1
06:32
Знакомьтесь, Шлепа, большой русский кот: как домашний каракал покорил соцсети 1
06:09
Мировая эпидемическая война. Врач Коломиец о вакцинации, естественном отборе и COVID-19 4
06:03
33-градусная жара ожидается в Алтайском крае 2 июля 0
23:57
Такой день. Толпа из-за колеса обозрения и более 40 млн на ремонт дорог в Барнауле 1
23:23
Заразившийся коронавирусом музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию 0
22:52
Жесткое столкновение такси и легкового автомобиля произошло в Барнауле 2
22:21
Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество 1
21:46
Славгородец убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь 0
21:18
В России ужесточили наказание за повторную езду в нетрезвом виде 3
20:45
Эксперт рассказал, чем отличаются антитела у переболевших коронавирусом и у привитых 3
20:11
Полиция разыскивает очевидцев ДТП с велосипедистом на трассе в Алтайском крае 0
19:52
Экс-главу Баевского района и его знакомого осудят за попытку "кражи" овощехранилища 1
19:30
Бельгийский истребитель врезался в здание в Нидерландах 0
19:11
Песков заявил о необходимости жестких ограничительных мер из-за вспышки коронавируса 2
18:51
Ребенка напоили антисептиком в одном из ресторанов Якутии 0
18:34
Толпа барнаульцев собралась в парке "Арлекино" ради бесплатной поездки на колесе обозрения 9
18:03
Безопасность - их работа: как организовать качественную охрану офиса 2
17:57
Более шести километров дорог отремонтируют в Новоалтайске 3
17:46
Зеленский заявил, что русские и украинцы - точно не один народ 3
17:30
В "Сибирь-Полиметаллы" трудоустраивают квалифицированных специалистов 0
17:05
На россиянина напали за то, что он хотел задать вопрос Путину 1
16:58
Бийск может остаться без трамваев 0
16:46
16-летняя девочка зарезала подростка на улице в Братске 3
16:32
Горячую воду на две недели отключат в Рубцовске 0
16:20
На Алтае мужчина зарезал знакомого и вывез в тележке его тело на пустырь 1
16:08
Скоростное ограничение на некоторых трассах в России могут поднять до 150 км/ч 3
15:54
Энергетики из Новоалтайска жалуются на угрозы отстранения от работы без прививки 9
15:43
Более 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в России 0
15:30
Обоняние не пропадает. Врач рассказал, как изменились симптомы и течение коронавируса 9
15:18
В Алтайском крае могут появиться службы по отлову бездомных животных 6
15:06
Наружные теплосети переносят под землю в Бийске 0
14:55
Более 40 млн рублей направят на ремонт дорог частного сектора в Барнауле в 2021 году 5
14:45
Вернуть то, что забрали. Как справедливороссы намерены бороться с бедностью 3
14:33
В Барнауле продолжаются работы по благоустройству Мизюлинской рощи 14
14:14
В США не стали комментировать заявление Путина по инциденту в Черном море 12
14:03
АлтГТУ выпускает уникальных специалистов для строительной отрасли Алтайского края 0
13:53
В ГИБДД рассказали подробности о водителе, который снес остановку и киоск в Барнауле 5
13:42
В Барнауле обновят уголок отдыха на улице Шукшина 0
13:30
"Колобок", бананы, "Война и мир". Только мемы о Прямой линии Владимира Путина 6
13:19
Ученые назвали симптомы ранней стадии коронавируса 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.