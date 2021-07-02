Что известно о штамме коронавируса "Дельта плюс" и спасет ли от него вакцинация?

Всего за два месяца индийский штамм "Дельта" стремительно распространился по миру. Пока ученые выясняли, насколько он опасен и как его победить, министерство здравоохранения Индии сообщило о появлении нового подвида — "Дельта плюс". Случай заражения этим штаммом зафиксировали уже и в России. Исследований пока не так много, но уже есть предположения, что обновленная "Дельта" может стать доминирующей формой. Она заразнее всех ее предшественников и более устойчива к вакцине, поэтому имеет все шансы вытеснить остальные штаммы. Все, что на данный момент известно об этом вирусе-мутанте, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Что известно о штамме "Дельта плюс"?
На данный момент известно не так уж много, но даже этого хватило, чтобы вызвать озабоченность ученых. Штамм "Дельта плюс" (B.1.617.2.1 или AY.1) — разновидность индийского штамма "Дельта". Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что новый подвид индийскийского штамма в два раза заразнее, чем первоначальный уханьский вариант (с него началась пандемия).
По предварительным данным, "Дельта плюс" увеличивает риск еще более тяжелого течения болезни, сообщили в ВОЗ. По оценкам минздрава Индии, от обычной Дельты он отличается более высокой скоростью распространения, способностью сильнее поражать клетки легких, пишет "Российская газета".
С тем, что новый штамм ведет себя более агрессивно, согласен и директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, при заражении им заболевание протекает "более молниеносно".
Кроме того, ряд экспертов считают, что новая подлиния так называемого штамма "Дельта" может быть даже "более смертоносным".
От простой "Дельты" новая отличается мутацией K417N в спайковом белке (то есть в белке шипа вируса). Это изменение позволяет вирусу быстрее связываться с клетками легких человека. Предполагается, что K417N также помогает вирусу уклоняться от нейтрализующих антител.
Аналогичная мутация встречается в африканском варианте "Бета" и у бразильской "Гаммы". В связи с этим ученые опасаются, что "Дельта плюс" в сочетании с другими особенностями "Дельты" может сделать новый вариант особенно заразным и опасным, приводит данные ТАСС.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отмечает, чтобы заразиться "дельта плюс" достаточно пройти по улице мимо человека, который уже болеет. От момента заражения до проявления ярких симптомов проходит всего несколько дней, сообщает mir24.tv.
Ученые допустили, что новый штамм сможет преодолевать защиту, создаваемую антителами, пишет. Беспокойство экспертов вызывает то, что он может быть более устойчив к вакцинам. Если эти опасения подтвердятся, то пандемия фактически начнется заново, сообщает ТАСС.
По словам вице-премьера Татьяна Голиковой, особенностью мутации является снижение активности антител к вирусу переболевших коронавирусом и вакцинированных, написали "РИА Новости".
Сейчас ученые в разных уголках планеты пытаются выяснить, насколько разработанные вакцины эффективны против "Дельта-плюс".
По мнению профессора Джулиана Танга (университет Лестера), мутация может "серьезно усилить сопротивление вируса вакцинам. Вполне вероятно, что мутация K417N вместе с мутацией L452R, присутствующей во всех индийских вариантах, может усилить свойства нового штамма по защите от вакцин, сообщил приводит CNN.
То есть "Дельтой плюс" можно заразиться, и переболев ранее, и после прививки. Но глава российского центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью Лайфу рассказал, что неожиданные способности ковида "Дельта плюс" не означают, что антитела не работают, — их просто должно быть больше, поэтому нужно ревакцинироваться чаще.
Профессор убежден, этот вирус действует очень быстро и организм не успевает выработать против него достаточно антител. Выход один: лучше запастись антителами заранее.
В эфире телеканала "Россия 1" Гинцбург также сообщил о готовности НИЦ Гамалеи создать новые варианты вакцин, если существующие препараты не смогут обеспечивать достаточное количество антител против новых штаммов коронавируса.
В ВОЗ заявили, что отслеживают новый вариант как часть исследований "Дельты" и других опасных вариантов с мутациями. Также в организации подчеркивают, что новейший штамма коронавируса требует срочной реакции, в противном случае придется ввести новый локдаун, информирует РБК.
Какие симптомы у "дельта-плюс"?
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