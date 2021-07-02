Что известно о штамме коронавируса "Дельта плюс" и спасет ли от него вакцинация?

На данный момент известно не так уж много, но даже этого хватило, чтобы вызвать озабоченность ученых. Штамм "Дельта плюс" (B.1.617.2.1 или AY.1) — разновидность индийского штамма "Дельта". Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что новый подвид индийскийского штамма в два раза заразнее, чем первоначальный уханьский вариант (с него началась пандемия).

По предварительным данным, "Дельта плюс" увеличивает риск еще более тяжелого течения болезни, сообщили в ВОЗ. По оценкам минздрава Индии, от обычной Дельты он отличается более высокой скоростью распространения, способностью сильнее поражать клетки легких, пишет "Российская газета".

С тем, что новый штамм ведет себя более агрессивно, согласен и директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, при заражении им заболевание протекает "более молниеносно".

Кроме того, ряд экспертов считают, что новая подлиния так называемого штамма "Дельта" может быть даже "более смертоносным".