Чуть больше двух месяцев остаётся до выборов Госдуму и Алтайское Заксобрание. Политические партии завершают съезды по выдвижению кандидатов, многие уже отнесли документы в избирком и ждут положительного решения о регистрации, чтобы приступить к агитации среди населения. А между тем эти выборы будут существенно отличаться от последней кампании 2016 года. С тех пор в избирательное законодательство был внесён ряд важных изменений, правила игры во многом стали другими. И "виноваты" здесь не только пандемия и Навальный. О главных избирательных нововведениях читайте в обзоре amic.ru.

Трёхдневный марафон

Ключевое отличие будущих выборов в ГД и АКЗС – это появление многодневного голосования. Впервые его применили ещё в прошлом году во время референдума по поправкам в Конституцию из-за сложной обстановки с ковидом. Правда, в отличие от 2020 года, выборы на этот раз растянутся не на неделю, а "всего лишь" на три дня – с пятницы, 17 сентября, по воскресенье, 19 сентября. Участки в каждый из дней будут работать по обычной схеме: с 08:00 до 20:00. В этой связи, вероятно, школьников (именно в учебных учреждениях находится большинство избирательных участков) переведут на несколько дней на дистант.

При этом в течение всех трёх дней можно будет сделать выбор и на дому, если для этого, конечно, есть веские основания. Например, состояние здоровья. Никакого голосования на придомовых территориях в 2021 году не будет. "Так полюбившееся многим голосование на придомовых территориях, которое в народе прозвали "голосованием на пеньках", достойно выполнило свою функцию, но сейчас в этом нет никакой необходимости, мы его не будем применять", – рассказала в ходе одного из заседаний ЦИК председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Подведение итогов начнётся сразу после окончания времени голосования в последний – третий – день выборов. То есть подводить промежуточные итоги после пятницы и субботы (за исключением явки избирателей) будет нельзя.

Мобильный избиратель и никаких открепительных

Ещё одно ноу-хау 2021 года – это голосование по месту пребывания. Центризбирком окончательно отказался от использования открепительных удостоверений. Их заменили голосованием по месту нахождения избирателя. Гражданин, который в день выборов будет находиться вне места своего жительства (регистрации), вместо получения открепительного удостоверения должен подать заявление о включении своей фамилии в список избирателей по месту пребывания.

Это можно сделать через портал "Госуслуги", МФЦ или территориальные избирательные комиссии, но не ранее чем за 45 дней до выборов. Таким образом, система "Мобильный избиратель" заработает с 2 августа. С 8 сентября к этой работе подключатся и участковые избиркомы. Крайний срок подачи заявления – 13 сентября.

День тишины – как пережиток прошлого

Недавними поправками был отменён и так называемый день тишины (запрет на агитацию) в день перед выборами при многодневном голосовании. Закон устанавливает, что предвыборная агитация стартует с момента выдвижения кандидатов и партий и должна быть завершена в 00:00 по местному времени первого дня голосования. То есть агитировать можно будет по четверг, 16 сентября, включительно. При этом запрет на проведение агитации в дни выборов сохраняется. Кроме того, опросы и прогнозы на результаты думских выборов нельзя будет публиковать начиная с 14 сентября.

Узнать всё об иноагенте

Кандидаты, получающие зарубежное финансирование, начиная с сентябрьских выборов, обязаны информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента. Эти же нормы касаются и кандидатов, аффилированных с лицом-иноагентом. К ним относятся те, кто сам не является иностранным агентом, но в период за два года до назначения выборов входил в состав НКО-иноагента, работал в иностранном СМИ-иноагенте и пр. Все агитационные материалы данных лиц и/или выдвинувших их партий, выступления, платёжные документы должны сопровождаться информацией о статусе иноагентов. Закон также ввёл запрет иностранным агентам, включая СМИ, на участие в избирательных кампаниях, в том числе на ведение агитации.

Стоп-сигнал для осуждённых

Установлены новые ограничения на выдвижение в качестве кандидатов ранее судимых лиц. Запрет баллотироваться в Госдуму теперь будет касаться не только тех, кто был осуждён по особо тяжким и тяжким статьям УК РФ, но и лиц, совершивших преступления средней тяжести. Речь идёт о 50 статьях, в частности о вовлечении несовершеннолетних в преступления, склонении к потреблению наркотиков и самоубийству, мошенничестве, отмывании преступных доходов, незаконном привлечении средств участников долевого строительства, публичном оправдании терроризма, неоднократных нарушениях порядка организации и проведения митингов, уничтожении воинских захоронений и др. Ограничение будет действовать до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости за преступления средней тяжести.

Навальнисты вне закона

Госдума нынешнего созыва успела принять ещё одну резонансную поправку, касающуюся выборов. Был введён временный запрет на участие в выборах лиц, причастных к деятельности экстремистских или террористических организаций. Их учредители и руководители не могут быть выдвинуты кандидатами на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации таких организаций, а рядовые сотрудники и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, – в течение трёх лет.

Трёхлетнее ограничение распространяется и на лиц, которые за год до вступления в силу решения суда о признании организации экстремистской выражали ей поддержку.

Подписные листы – только собственноручно

Недавними поправками закреплено требование собственноручного заполнения избирателем в подписном листе своих фамилии, имени и отчества. В противном случае подписи будут забракованы. Подписной лист изготавливается для заполнения с одной стороны и должен содержать только пять строк.

Кандидаты, имеющие или имевшие судимость, будут обязаны сообщать эти сведения при сборе подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. Информация должна быть размещена в подписном листе после указания фамилии, имени и отчества кандидата.

Общественная палата – главный наблюдатель

В законе ещё 2018 года было закреплено право назначать наблюдателей в избирательные комиссии от Общественной палаты РФ, региональных и муниципальных общественных палат и общественных советов при федеральных и региональных органах исполнительной и представительной власти. Это новшество действует уже давно, но думские выборы с участием наблюдателей от общественников пройдут впервые.

Нажми на кнопку – получишь результат

Есть среди нововведений на выборах и те, которые касаются только думской кампании. Среди главных отличий – дистанционное электронное голосование. ДЭГ пройдёт лишь в семи регионах: Ярославской, Нижегородской, Мурманской, Ростовской и Курской областях, а также в Москве и Севастополе. Для него, по словам Эллы Памфиловой, в середине июля будет разработан отдельный регламент. Она также пообещала разработку дополнительных материалов по организации видеонаблюдения и применению КОИБов.

А вот от отправки бюллетеней по почте (эта норма есть в законодательстве) ЦИК отказался. Впрочем, не исключено, что позднее этот запасной вариант могут использовать на других выборах (чем мы хуже США?).

Больше партийных "паровозов"

Недавние поправки в избирательное законодательство теперь позволят партиям на легальных основаниях расширить общефедеральную часть списка кандидатов, выдвинутых по единому федеральному округу в ГД. Теперь их станет 15 человек вместо 10. Нововведением уже успели воспользоваться почти все политпартии, принимающие участие в выборах. Для нынешних парламентских объединений это почти гарантированная возможность сделать проходными ещё по пять мест.

Всего на проведение выборов в Госдуму в 2021 году выделено свыше 21,4 млрд рублей. В сентябре, кроме федеральной кампании, состоятся выборы губернаторов в девяти регионах и выборы в заксобрания в 39 субъектах, в том числе в Алтайском крае.