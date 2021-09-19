Явка на выборы в Алтайском крае составляет более 34 процентов

По состоянию на 15:00 19 сентября явка на выборы составила 34,49%. В районах – 40,9%, в городах – 29%.
Наибольший результат продемонстрировали следующие избирательные комиссии: Родинская (61,3%), Завьяловская (56,3%), Суетская (56,6%).
Среди городов лидером стали: ЗАТО Сибирский (62,1%), Алейск (39,1%), Белокуриха (42,3%).
Активность избирателей в Алтайском крае по итогам двух дней голосования находится на среднем уровне, ранее отметила руководитель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова. При этом жители сёл голосуют активнее, чем горожане. Но лидерами всё же являются те населенные пункты, где проживают военные.
Комментарии
военных строем ведут по ходу голосовать.
А что Вы хотели ?пошли только зависимые .нормальный ни когда не будет участвовать в этом цирке под названием распил бабла.
19.09.2021 18:48
Viktor V_odnoklassniki
Такие как ты нам путена выбрали в 18 году.
А что Вы хотели ?пошли только зависимые .нормальный ни когда не будет участвовать в этом цирке под названием распил бабла.
Витя, ты ли это? А как еще законным путем ты предлагаешь что-то изменить в стране? Раз в 4 года можно 20 минут потратить - или ты единорог и тебя всё устраивает?
а потом ныть в интернетах будут...
Их хих, позор, вояк загнали приказом, остальные навалили.
Один фиг ЕР уже откупоревоет шампанское чтоб ушощать все другие партии. Бал Сатаны состоится!
Ясно, что цирк, ясно, что едросы пририсуют. Но какой выход? Для того, что-бы качать права, нужно сперва пойти проголосовать. Так, как считаете нужным. А сидеть на диване и ворчать, что все воры - не велика доблесть.