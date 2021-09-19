Явка на выборы в Алтайском крае составляет более 34 процентов

По состоянию на 15:00 19 сентября явка на выборы составила 34,49%. В районах – 40,9%, в городах – 29%.

Наибольший результат продемонстрировали следующие избирательные комиссии: Родинская (61,3%), Завьяловская (56,3%), Суетская (56,6%).

Среди городов лидером стали: ЗАТО Сибирский (62,1%), Алейск (39,1%), Белокуриха (42,3%).

Активность избирателей в Алтайском крае по итогам двух дней голосования находится на среднем уровне, ранее отметила руководитель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова. При этом жители сёл голосуют активнее, чем горожане. Но лидерами всё же являются те населенные пункты, где проживают военные.