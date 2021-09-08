Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 8 сентября

Отказ от вакцинации

После того как в Кытманово умерла привитая от коронавируса женщина, сельчане отказываются ставить второй компонент вакцины.Местные жители опасаются, что именно вакцина от коронавируса стала причиной смерти сельчанки. Главврач Кытмановской ЦРБ Маргарита Трейер рассказала журналистам о том, что пока она не знает случаев отказа от второго компонента вакцины.