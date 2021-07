Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 19 июля

Музыкальные фестивали отменили

Сразу два музыкальных фестиваля на "Бирюзовой Катуни" отменили из-за антиковидных ограничений.

С 23 по 25 июля на площадке должен был пройти фестиваль бардовской песни, а 31 июля – Because of the Beatles. Их проведут только в следующем году.