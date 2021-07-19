Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 19 июля

Молодежь обсуждает борьбу с ковидом

По инициативе молодёжи в Алтайском крае состоялась встреча по теме "Ковид-19: позиция молодёжи".

В работе сессии приняли участие лидеры Алтайского центра развития добровольчества, регионального отделения "Российских студенческих отрядов", Молодёжного правительства и Молодёжного парламента края. Были представители краевого отделения "Российского союза сельской молодёжи", Совета работающей молодёжи Алтайского края, Лиги студентов АГУ, а также волонтёры-медики и волонтёры Победы.

Участники обсудили и разработали проекты, направленные на популяризацию мер по борьбе с коронавирусом.