Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 19 июля

17 человек с коронавирусной инфекцией умерли в Алтайском крае за сутки. Два музыкальных фестиваля отменили из-за неблагоприятной эпидемической ситуации. Лидеры молодежных движений обсудили тему "Ковид-19: позиция молодёжи". Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 19 июля – в подборке amic.ru.
Выздоровели за весь период 47 973 человека, в том числе 39 – за последние сутки.
Скончались ещё 17 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3711 летальных случаев.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 692 заражённых, из них 216 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 712 коек.
Сразу два музыкальных фестиваля на "Бирюзовой Катуни" отменили из-за антиковидных ограничений.
С 23 по 25 июля на площадке должен был пройти фестиваль бардовской песни, а 31 июля – Because of the Beatles. Их проведут только в следующем году.
По инициативе молодёжи в Алтайском крае состоялась встреча по теме "Ковид-19: позиция молодёжи".
В работе сессии приняли участие лидеры Алтайского центра развития добровольчества, регионального отделения "Российских студенческих отрядов", Молодёжного правительства и Молодёжного парламента края. Были представители краевого отделения "Российского союза сельской молодёжи", Совета работающей молодёжи Алтайского края, Лиги студентов АГУ, а также волонтёры-медики и волонтёры Победы.
Участники обсудили и разработали проекты, направленные на популяризацию мер по борьбе с коронавирусом.
За весь период в регионе выявили 18 835 заражений COVID-19. При этом выздоровел 17 512 пациентов, в том числе 19 – за последние сутки.
В регионе умерло 293 человека с подтвержденным коронавирусом. Из них 248 скончались непосредственно от ковида.
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