Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 5 августа

Новые случаи заражения

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 276 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 63 467.

Выздоровели за весь период 49 510 человек, в том числе 125 – за последние сутки.

Скончались ещё 25 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4072 летальных случая.