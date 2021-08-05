Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 5 августа

В Алтайском крае за прошедшие сутки вновь зафиксировали 25 смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом, а число заболевших выросло до 63,4 тыс. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с COVID-19 5 августа – в ежедневной подборке amic.ru.
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 276 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 63 467.
Выздоровели за весь период 49 510 человек, в том числе 125 – за последние сутки.
Скончались ещё 25 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4072 летальных случая.
Алтайский край по суточному приросту новых заболевших на 5 августа занял 22-е место в федеральном рейтинге.
Всего в России за прошедшие сутки выявили 23 120 случаев коронавируса, а общее число заразившихся достигло 6 379 904. Выздоровели за весь период 5 700 212 человек, в том числе 20 370 – за последние сутки.
Скончались ещё 794 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 162 509 летальных случаев.
Из-за пандемии образовательным учреждениям пришлось серьёзно перестроить свою работу. АлтГТУ не стал исключением: студентов переводили на дистант, изолировали группы, в которых обнаруживали больных коронавирусом, а многим иностранным студентам пришлось учиться полностью удалённо. Тем не менее ректор Андрей Марков видит в этой ситуации и положительные моменты: пандемия показала потенциал обучения через интернет.
В интервью "Переговорке" он рассказал о ходе вакцинации сотрудников вуза и студентов, новых требованиях к абитуриентам и развитии университета даже в сложных условиях.
В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 52 случая коронавируса. За весь период в регионе выявили 19 712 заражений COVID-19. При этом выздоровели 18 194 пациента, в том числе 49 – за последние сутки.
Зарегистрировано два новых случая смерти пациентов с коронавирусом. Всего в Горном Алтае скончались 314 человек с подтверждённым заболеванием.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь по-другому;
- какой штраф грозит за нарушение масочного режима.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения.
О вакцинации
- чем отличается вакцина "Спутник Лайт";
- можно ли вакцинироваться беременным;
- что нельзя делать после прививки от COVID-19.
Что ещё почитать и посмотреть 5 августа:
- Прокуратура начала проверку из-за передозировки препаратом ребёнка в "Детском здоровье";
- Дом на улице Молодёжной в Барнауле не станут переводить на электроплиты после взрыва газа;
- Роспотребнадзор "не учуял" угрозы здоровью бийчан из-за вони от разлагающихся кур в Бийске;
- Шубенков на Олимпиадах – грусть: в Рио не попал из-за бана, а в Токио снялся из-за травмы.
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