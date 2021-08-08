Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 8 августа

В Алтайском крае за прошедшие сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 8 августа – в подборке amic.ru.
По состоянию на 8 августа, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2988 человек.
Случаи заражения распределились так: Усть-Коксинский район – 8, Горно-Алтайск – 7, Чемальский район – 6, Майминский район – 4, Онгудайский район – 2, Турочакский район – 2, Усть-Канский район – 2, Шебалинский район – 1.
За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 19 846 случаев заболевания.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь по-другому;
- какой штраф грозит за нарушение масочного режима.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения.
О вакцинации
- чем отличается вакцина "Спутник Лайт";
- можно ли вакцинироваться беременным;
- что нельзя делать после прививки от COVID-19.
Комментарии