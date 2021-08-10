Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 10 августа

А что там у соседей?

За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировали два случая смерти пациентов с коронавирусом.

В июле скончались 67-летний житель Турочакского района и 86-летняя жительница Горно-Алтайска. По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двухсторонней пневмонии.

За весь период в регионе зарегистрировано 318 летальных случаев у пациентов с COVID-19: 273 – от COVID-19, 45 – по иным причинам.

Также за прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 42 новых случая заражения. С начала пандемии в регионе заболели 19 929 человек.