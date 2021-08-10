Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 10 августа

Фото приказа об обязательной вакцинации студентов и 274 новых зараженных в Алтайском крае. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 10 августа – в подборке amic.ru.
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 274 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 64 849 человек, в т.ч. 4434 ребёнка. Выздоровели всего 50 235 человек (+ 191). Умерло 4185 человек (+ 19), все взрослые
В июле скончались 67-летний житель Турочакского района и 86-летняя жительница Горно-Алтайска. По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двухсторонней пневмонии.
За весь период в регионе зарегистрировано 318 летальных случаев у пациентов с COVID-19: 273 – от COVID-19, 45 – по иным причинам.
Также за прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 42 новых случая заражения. С начала пандемии в регионе заболели 19 929 человек.
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