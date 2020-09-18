Сколько заболевших в Алтайском крае 18 сентября?

66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 41 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 12 846 инфицированных, в том числе 997 детей.

Коронавирусом переболели уже 11 447 жителей региона. На лечении до сих пор находятся 987 пациентов. Тяжелое течение болезни наблюдается у 127 зараженных, к аппарату ИВЛ подключены 59 из них.

За весь период в Алтайском крае скончались 412 человек, у которых ранее диагностировали COVID-19. Но коронавирусная инфекция стала причиной смерти только у 163 пациентов. За прошедшие сутки в регионе скончались шесть человек с COVID-19, но только у троих причиной смерти стал коронавирус.