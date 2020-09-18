Алтайский край по числу новых больных расположился на 31-м месте по стране. Из-за пандемии юбилей краевой столицы пройдет с ограничениями, а в Барнауле решили устроить митинг против школьного дистанта. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 41 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 12 846 инфицированных, в том числе 997 детей.
Коронавирусом переболели уже 11 447 жителей региона. На лечении до сих пор находятся 987 пациентов. Тяжелое течение болезни наблюдается у 127 зараженных, к аппарату ИВЛ подключены 59 из них.
За весь период в Алтайском крае скончались 412 человек, у которых ранее диагностировали COVID-19. Но коронавирусная инфекция стала причиной смерти только у 163 пациентов. За прошедшие сутки в регионе скончались шесть человек с COVID-19, но только у троих причиной смерти стал коронавирус.
Мэр Вячеслав Франк обратился к жителям Барнаула с просьбой соблюдать меры безопасности во время празднования 290-летия города 18 и 19 сентября.
Эпидобстановка в регионе позволила перейти к третьему этапу снятия ограничений, что дает возможность провести большинство мероприятий, подготовленных к юбилею Барнаула. При этом мэр напомнил, что в крае до сих пор сохраняется масочный режим.
"Дорогие земляки, прошу вас не забывать, что в городе, как и во всем Алтайском крае, сохраняется масочный режим! Во время посещения праздничных мероприятий используйте маски, соблюдайте безопасную дистанцию. Пусть День города оставит о себе только яркие впечатления и теплые воспоминания. Берегите себя и здоровье близких вам людей!" – сказал Франк.
В Барнауле пройдет митинг против проведения в школах эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды и дистанционного обучения. Акцию проведут днем 27 сентября в сквере имени Германа Титова, ее уже согласовали с властями.
"Проводимый в Алтайском крае эксперимент в образовании грозит нам в будущем коммерциализацией и оптимизацией школ и всей сферы образования. Внедряемая цифровая образовательная среда открывает просто безграничные возможности для этого", – написал первый секретарь Алтайского крайкома ЛКСМ РФ Антон Арцибашев.
Роспотребнадзор в течение месяца изучал образцы замороженных фруктов, овощей и мясных продуктов и не выявил в них РНК коронавируса.
Исследования проходили с 5 августа по 10 сентября 2020 года. Специалисты провели тесты на 1677 образцах замороженной пищевой продукции. Основную массу составили овощи (40%), мясо и мясосодержащая продукция (26%), а также фрукты (22%).
Все образцы продукции дали отрицательные результаты тестирования на наличие РНК SARS CoV2.
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Об ограничениях:
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- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось.
О детях и учебе:
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
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О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
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- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
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- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
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Комментарии
А после третьего этапа снятия ковидных ограничений, какой идёт этап? Четвёртый? Сколько этих этапов? 13, 70? Чем регламентируються данные этапы или их находу сочиняют или спускают сверху? Когда снимают масочный режим, на каком этапе или какие критерии? Есть ли конкретика, есть ли такой закон? Помогите разобраться, если Вам не трудно.