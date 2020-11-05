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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 221

, ИА "Амител"
Главное за 5 ноября
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Алтайский край оказался на 14-м месте среди регионов по суточному приросту зараженных. В крае скончались еще 11 пациентов с COVID-19, а в Барнауле продолжают готовить здание торгового центра под ковидный госпиталь. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 5 ноября?

Еще 226 жителей Алтайского края заразились коронавирусом. 63 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 20 339 инфицированных, среди них 1504 ребенка.

В регионе уже выздоровели 17 088 человек. Из них 186 из больниц выписали за минувшие сутки. В инфекционных госпиталях лежат 2406 пациентов. В тяжелом состоянии сейчас находятся 589 зараженных, из них 183 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 5548 бессимптомных вирусоносителей лечатся на дому.

За время пандемии в Алтайском крае скончался 831 человек. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 411 пациентов.

2
В ТЦ создают госпиталь

Здание "Посуда Центра" на проспекте Ленина в Барнауле продолжают переоборудовать под госпиталь для зараженных коронавирусной инфекцией.

К активным строительным работам там еще не приступили:  здание осматривают проектировщики, товар запаковали, но еще не вывезли.

Ранее мэр Барнаула Вячеслав Франк говорил, что создать госпиталь нужно в "максимально короткие сроки".

3
Рейд по барам

В Барнауле провели очередной рейд по развлекательным заведениям. Вечером 3 ноября сотрудники администрации Центрального района, Роспотребнадзора и полиции посетили три бара и один кальян-караоке.

Нарушителей нашли в баре Che Guevara. Руководству направили соответствующие претензии. И в минувшие выходные полицейские уже выявляли нарушения в работе этого бара.

Согласно новой редакции ковидного указа губернатора, с 23:00 до 6:00 часов запрещено проводить зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия. За это юрлиц могут либо просто предупредить, либо оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей.

4
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях:

О деньгах:

О детях:

О работе:

О профилактике:

Об отдыхе и развлечениях:

Что еще почитать 5 ноября?

  • Спасибо, барнаульцы! Мемы о выборах в США заполонили Сеть
  • "Достался в нагрузку". Крупнейший застройщик Барнаула возводит ЖК в "сложном" квартале
  • "Это не пневмония, это инфаркт легких". Врачи о том, как восстановиться после ковид

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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