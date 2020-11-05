Сколько заболевших в Алтайском крае 5 ноября?

Еще 226 жителей Алтайского края заразились коронавирусом. 63 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 20 339 инфицированных, среди них 1504 ребенка.

В регионе уже выздоровели 17 088 человек. Из них 186 из больниц выписали за минувшие сутки. В инфекционных госпиталях лежат 2406 пациентов. В тяжелом состоянии сейчас находятся 589 зараженных, из них 183 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 5548 бессимптомных вирусоносителей лечатся на дому.

За время пандемии в Алтайском крае скончался 831 человек. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 411 пациентов.