Алтайский край оказался на 14-м месте среди регионов по суточному приросту зараженных. В крае скончались еще 11 пациентов с COVID-19, а в Барнауле продолжают готовить здание торгового центра под ковидный госпиталь. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 226 жителей Алтайского края заразились коронавирусом. 63 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 20 339 инфицированных, среди них 1504 ребенка.
В регионе уже выздоровели 17 088 человек. Из них 186 из больниц выписали за минувшие сутки. В инфекционных госпиталях лежат 2406 пациентов. В тяжелом состоянии сейчас находятся 589 зараженных, из них 183 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 5548 бессимптомных вирусоносителей лечатся на дому.
За время пандемии в Алтайском крае скончался 831 человек. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 411 пациентов.
Здание "Посуда Центра" на проспекте Ленина в Барнауле продолжают переоборудовать под госпиталь для зараженных коронавирусной инфекцией.
К активным строительным работам там еще не приступили: здание осматривают проектировщики, товар запаковали, но еще не вывезли.
Ранее мэр Барнаула Вячеслав Франк говорил, что создать госпиталь нужно в "максимально короткие сроки".
В Барнауле провели очередной рейд по развлекательным заведениям. Вечером 3 ноября сотрудники администрации Центрального района, Роспотребнадзора и полиции посетили три бара и один кальян-караоке.
Нарушителей нашли в баре Che Guevara. Руководству направили соответствующие претензии. И в минувшие выходные полицейские уже выявляли нарушения в работе этого бара.
Согласно новой редакции ковидного указа губернатора, с 23:00 до 6:00 часов запрещено проводить зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия. За это юрлиц могут либо просто предупредить, либо оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях:
- новые изменения в "коронавирусный" указ: как теперь живем;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось;
- куда звонить и что делать, если получил положительный результат;
- куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача;
- что делать, если контактировал с зараженным;
- мой родственник умер от коронавируса: что делать.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О детях:
- симптомы COVID-19 у детей: особенности и наблюдения врачей
- нужно ли детям носить маски в общественном транспорте и магазине?
- сколько продлятся осенние каникулы 2020 в Алтайском крае?
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как работают кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
- как будем отдыхать в 2021 году и сколько дней продлятся новогодние праздники.
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