Пятница, 3 Июль, 19:57

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 70,5
€ 79,22
28°

667883 +6718
Обь
232см -8


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеГолосование по поправкам в Конституцию
Вопрос дня



Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 96

, ИА "Амител"
Главное за 3 июля
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

После снятия ограничений барнаульцы рванули в Горный Алтай и встали в пробку на Чуйском тракте. Курортный сбор в 2020 году решили отменить, а регион установил рекорд по числу летальных случаев. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 3 июля?

73 новых случаях заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 4207 заболевших, среди них 417 детей.

За последние сутки:

  • в Барнауле зарегистрировали 32 случая заражения,
  • в Бийске и Тальменском районе – по 6,
  • в Панкрушихинском районе и Рубцовске – по 3,
  • в Новоалтайске, Камне-на-Оби, Зональном, Кытмановском, Павловском, Первомайском, Ребрихинском и Хабарском районах – по 2,
  • в Яровом, Краснощековском, Смоленском, Троицком, Топчихинском, Усть-Пристанском, Целинном районах – по 1.

За весь период пандемии из больниц выписали 3067 человек. Почти у половины от всех зараженных заболевание протекало без симптомов. В тяжелом состоянии находятся 73 пациента, из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ.

2
Рекорд по летальным случаям 

Семь человек, у которых ранее подтвердился коронавирус, скончались в Алтайском крае. Таким образом, регион установил уточный рекорд по летальным случаям.

Из них только один пациент умер от COVID-19, у остальных — "иные причины смерти".

По данным оперштаба, в регионе за период пандемии уже умерло 93 человека с коронавирусом. У 40 пациентов причиной смерти стал COVID-19, у 50 – другие причины смерти. Еще три случая находятся на экспертизе.

3
Рванули в Горный

На Чуйском тракте днем 3 июля образовалась огромная пробка. Вероятно, после снятия ограничений туристы массово оправились отдыхать в Горный. По словам турагентов, спрос сейчас действительно высокий, этому способствует и жаркая погода.

Напомним, турбазы, санатории и отели Алтайского края и Республики Алтай с разницей в неделю открыли летний сезон. Однако из-за пандемии турбизнесу придется соблюдать все меры предосторожности и санитарно-эпидемиологические нормы. 

Правда, съездить пока не удастся только Кош-Агачский район: он до сих пор закрыт на карантин из-за большого количества зараженных.

4
Курортный сбор отменили?

С 3 июля туристы Белокурихи не будут платить курортный сбор. Губернатор Виктор Томенко подписал закон о поправках в порядке взимания курортного сбора. Алтайские депутаты посчитали, что в связи с тяжелой ситуацией в курортной отрасли, это сделать необходимо. Однако действовать это правило будет только до 31 декабря. 

В 2021 и 2022 году размер курортного сбора понизят с 50 до 30 рублей. Но это еще не все: жители Алтайского края больше не будут платить "туристический налог".

"Это мера поддержки отрасли, которая находится в сложной ситуации и которую ждет очень долгий процесс восстановления", — добавил председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов.

5
Тесты на антитела — за сутки

В Диагностическом центре Алтайского края начали проводить иммуноферментный анализ (ИФА) на определение антител к коронавирусной инфекции. Тест показывает, сталкивался ли человек с вирусом и выработал ли иммунитет. 

Ведь примерно 50-80% зараженных невосприимчивы к инфекции и переносят ее бессимптомно.

Иммуноферментный анализ показывает ответ организма на вирус, а не его присутствие. Если нужно узнать, есть ли в организме вирус, лучше сделать ПЦР-тест, пояснили в центре.

Для исследования у пациентов берут кровь из вены, а результаты становятся известны через сутки. Такая процедура стоит 950 рублей. Но сделать ее могут только тем, кто не имеет признаков заболевания и кто точно не контактировал с зараженными.

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О деньгах

О работе

О профилактике

Об отдыхе и развлечениях

Что еще почитать и посмотреть 3 июля: 

На Алтае собираются воссоздать сибирский филиал "Артека"

Взимание курортного сбора приостановили в Алтайском крае, но не навсегда

Министр просвещения Сергей Кравцов приехал в Алтайский край. Зачем?

Ни один из городов Алтайского края не получил звание "Город трудовой доблести"

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
19:46
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 96 0
19:33
Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельной аварии 1
19:18
В Алтайском крае мужчина угнал автомобиль, сбежал в лес и притворился спящим 0
18:54
Отец Хабиба Нурмагомедова умер от коронавируса в московской больнице 0
18:31
Бывшего начальника колонии на Алтае обвиняют в помощи лидеру банды 8
18:02
Алтайские единороссы подвели итоги голосования по поправкам в Конституцию 4
17:47
"Это центр земли русской". На Алтае построят второй "Артек" с горнолыжным комплексом 2
17:31
Барнаулец поймал 15-килограммовую рыбу на жареную колбаску 0
17:15
Авторский канал с нуля. Что нужно знать для продвижения в Telegram 1
17:08
Священника, силой захватившего женский монастырь, лишили сана 4
16:58
"Действовали как один". Ким Чен Ын об отсутствии COVID-19 в КНДР 0
16:47
Большинство педагогов в России не обладают достаточными навыками для работы удаленно 14
16:37
Парад планет 4 июля 2020 года. Когда посмотреть и будет ли его видно? 0
16:25
В Алтайском крае грузовик наехал на "жигули", пострадала женщина и ребенок 2
16:08
Суд обязал звезду телесериалы "Кадеты" выплачивать алименты на двух детей 0
15:54
В СГК уточнили, как будут перекрывать проспект Красноармейский на время ремонта сетей 0
15:47
Барнаульское "Динамо" готовится к новому сезону 0
15:35
Глава Минздрава рассказал, когда россияне смогут вернуться к нормальной жизни 12
15:21
В Диагностическом центре проводят тестирование на антитела к коронавирусу 6
15:07
Минздрав назвал регионы с самой большой заболеваемостью раком 0
14:54
Жители Бийска рассказали об опасном открытом люке рядом с детской площадкой 1
14:41
Минобороны рассказало о состоянии людей, участвующих в испытаниях вакцины от COVID 0
14:37
Военные сборы-2020: кого и на сколько призовут и можно ли отказаться 7
14:29
Министр просвещения России оценил готовность алтайских школ к ЕГЭ 1
14:14
Дудь, Шнуров, Навальный. Дана Борисова назвала главных наркоманов российского шоубиза 25
13:59
Рванули в Горный: на Чуйском тракте собралась огромная пробка 13
13:44
В Барнауле прошло прощание с доктором экономических наук Ольгой Мамченко 4
13:32
В Алтайском крае собираются воссоздать сибирский филиал "Артека" 1
13:18
В Барнауле из-за ремонта теплосетей временно перекроют проспект Красноармейский 4
13:05
В Алтайском крае приостановили взимание курортного сбора 1
12:47
Смертельный рекорд. Еще семеро пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае 31
12:45
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло на 73 16
12:44
Эксперт рассказал, насколько опасна вспышка бубонной чумы на границе с Горным Алтаем 0
12:31
Бывшему заместителю главы алтайского Минстроя Голубцову могут смягчить статью 3
12:21
Дожди, град и жара ожидают жителей Сибири в ближайшие дни 0
12:06
Перевалили за 800. В Республике Алтай выявили новые случаи коронавируса 0
11:57
Стала известна кандидатура нового заместителя главы Барнаула 6
11:45
"Тошнотворная" хлорка, жара и нервы. Страхи и надежды выпускников во время ЕГЭ-2020 3
11:32
4,1 промилле. На Телецком озере утонул водитель гидроцикла. Видео 6
11:19
Похулиганил. Житель Алтайского края застрелил пенсионера из самодельного обреза 7
11:06
Министр просвещения Сергей Кравцов приехал в Алтайский край 11
10:55
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря сборной России грозит до 15 лет тюрьмы 14
10:42
Алтайский край занял второе место в России по числу больных ожирением 58
10:30
ВТБ увеличил выдачу льготной ипотеки и запустил собственную программу поддержки 0
10:16
Фургон с пивом опрокинулся на трассе под Новосибирском 15
09:57
Надежда Бабкина рассказала о странном видении при выходе из искусственной комы 6
09:41
Барнаулец избил собутыльника арматурой за отказ продолжать выпивать 3
09:21
Звезда "Пиратов Карибского моря" получил компенсацию за ложные обвинения от коллеги 2
09:08
В Рубцовске хотят вскрыть массовое захоронение репрессированных 10
08:50
Средний желаемый доход россиян для "нормальной жизни" вырос почти на 10% 11
08:35
Житель Алтайского края попытался украсть из поезда в Новороссийске 300 кг чугуна 0
08:20
Ни один из городов Алтайского края не получил звание "Город трудовой доблести" 37
08:00
Не купить "кота в мешке". Зачем при сделках с недвижимостью обращаться к нотариусу? 10
07:44
"Теряют интерес". Барнаульские застройщики избавляются от участков с проектами 12
07:33
В России есть два плана на учебный год при второй волне COVID-19 5
07:19
Директора компании судят за дачу взятки в Алтайском крае 3
07:05
Певица Дуа Липа сфотографировалась в откровенном бикини и шокировала фанатов фигурой 15
06:50
Бетонная артерия. Участок трассы Белоярск-Заринск отремонтировали раньше срока 2
06:35
Друг Харламова описал его реакцию на травлю после фильма "Текст" 5
06:18
Илон Маск продает четыре особняка в Лос-Анджелесе 6
06:01
Жарко, но с осадками. Прогноз погоды в Алтайском крае на 3 июля 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.