После снятия ограничений барнаульцы рванули в Горный Алтай и встали в пробку на Чуйском тракте. Курортный сбор в 2020 году решили отменить, а регион установил рекорд по числу летальных случаев. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
73 новых случаях заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 4207 заболевших, среди них 417 детей.
За последние сутки:
- в Барнауле зарегистрировали 32 случая заражения,
- в Бийске и Тальменском районе – по 6,
- в Панкрушихинском районе и Рубцовске – по 3,
- в Новоалтайске, Камне-на-Оби, Зональном, Кытмановском, Павловском, Первомайском, Ребрихинском и Хабарском районах – по 2,
- в Яровом, Краснощековском, Смоленском, Троицком, Топчихинском, Усть-Пристанском, Целинном районах – по 1.
За весь период пандемии из больниц выписали 3067 человек. Почти у половины от всех зараженных заболевание протекало без симптомов. В тяжелом состоянии находятся 73 пациента, из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ.
Семь человек, у которых ранее подтвердился коронавирус, скончались в Алтайском крае. Таким образом, регион установил уточный рекорд по летальным случаям.
Из них только один пациент умер от COVID-19, у остальных — "иные причины смерти".
По данным оперштаба, в регионе за период пандемии уже умерло 93 человека с коронавирусом. У 40 пациентов причиной смерти стал COVID-19, у 50 – другие причины смерти. Еще три случая находятся на экспертизе.
На Чуйском тракте днем 3 июля образовалась огромная пробка. Вероятно, после снятия ограничений туристы массово оправились отдыхать в Горный. По словам турагентов, спрос сейчас действительно высокий, этому способствует и жаркая погода.
Напомним, турбазы, санатории и отели Алтайского края и Республики Алтай с разницей в неделю открыли летний сезон. Однако из-за пандемии турбизнесу придется соблюдать все меры предосторожности и санитарно-эпидемиологические нормы.
Правда, съездить пока не удастся только Кош-Агачский район: он до сих пор закрыт на карантин из-за большого количества зараженных.
С 3 июля туристы Белокурихи не будут платить курортный сбор. Губернатор Виктор Томенко подписал закон о поправках в порядке взимания курортного сбора. Алтайские депутаты посчитали, что в связи с тяжелой ситуацией в курортной отрасли, это сделать необходимо. Однако действовать это правило будет только до 31 декабря.
В 2021 и 2022 году размер курортного сбора понизят с 50 до 30 рублей. Но это еще не все: жители Алтайского края больше не будут платить "туристический налог".
"Это мера поддержки отрасли, которая находится в сложной ситуации и которую ждет очень долгий процесс восстановления", — добавил председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов.
В Диагностическом центре Алтайского края начали проводить иммуноферментный анализ (ИФА) на определение антител к коронавирусной инфекции. Тест показывает, сталкивался ли человек с вирусом и выработал ли иммунитет.
Ведь примерно 50-80% зараженных невосприимчивы к инфекции и переносят ее бессимптомно.
Иммуноферментный анализ показывает ответ организма на вирус, а не его присутствие. Если нужно узнать, есть ли в организме вирус, лучше сделать ПЦР-тест, пояснили в центре.
Для исследования у пациентов берут кровь из вены, а результаты становятся известны через сутки. Такая процедура стоит 950 рублей. Но сделать ее могут только тем, кто не имеет признаков заболевания и кто точно не контактировал с зараженными.
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