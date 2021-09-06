Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 6 сентября

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и ещё 24 смерти инфицированных. 539 тяжелобольных пациентов с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 6 сентября – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 239 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
На Барнаул пришлось 69 инфицированных, на Рубцовск – 14, на Бийск – 12. Остальные распределились следующим образом: Заринск – 9, Новоалтайск – 8, Славгород, Змеиногорский район – по 7 заболевших, Алейск, Бийский район – по 6 заболевших, Первомайский, Усть-Калманский районы – по 5 заболевших, Камень-на-Оби, Алейский, Благовещенский, Мамонтовский, Поспелихинский, Третьяковский, Угловский районы – по 4 заболевших, Алтайский, Баевский, Бурлинский, Завьяловский, Калманский, Локтевский, Павловский, Табунский, Топчихинский, Троицкий, Усть-Пристанский районы – по 3 заболевших, Зональный, Красногорский, Кытмановский, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Тальменский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Егорьевский, Ельцовский, Косихинский, Курьинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Романовский, Солтонский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы – по 1 заболевшему.
В Алтайском крае умерли ещё 24 пациента, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Всего в регионе с начала пандемии скончались 4847 человек с коронавирусом, из них 3699 – от COVID-19.
539 пациентов ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжёлом состоянии, следует из информации оперативного штаба.
Около трети из них (211 человек) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Общее число заболевших в регионе достигло 71 889 человек, выздоровевших – 54 792.
За весь период в регионе выявили 20 880 заражений COVID-19. При этом выздоровели 19 564 пациента, в том числе 29 – за последние сутки.
Зарегистрировано два новых случая смерти. Всего в Горном Алтае скончались 360 человек с подтверждённым заболеванием.
Школьников из славгородских сёл – Пановка и Добровка – перевели на удалённое обучение из-за подтверждённого COVID-19 у единственного водителя школьного автобуса. Как рассказала директор Знаменской школы Елена Шевченко, сёла находятся от учебного заведения в 18 километрах, а посадить кого-то другого за руль школьного автобуса они не могут.
Из 18 учеников на дистанционном обучении находятся 15, троих школьников в Знаменку привозят родители. Среди них двое детей из села Пановка, у которых нет домашнего интернета. Все остальные, кто сейчас учится на удалёнке, по словам директора школы, имеют доступ к Сети.
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