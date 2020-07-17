Алтайский край занял пятое место в стране по приросту больных. Полиция и Роспотребнадзор проверяют барнаульские магазины на соблюдение санитарных правил, а жители алтайского села беспокоятся, что их врачи болеют COVID-19. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Теперь в регионе насчитывается 6983 заболевших, в том числе 693 ребенка.
За минувшие сутки:
- в Барнауле зарегистрировали 82 зараженных;
- в Бийске – 22;
- в Рубцовске – 13;
- в Первомайском районе – 12;
- в Тальменском районе – 11;
- в Ребрихинском районе – 10;
- в Новоалтайске – 8;
- в Заринске, Ключевском районе – по 7;
- в Белокурихе, Топчихинском районе – по 5;
- в Камне-на-Оби, Бийском, Благовещенском, Залесовском, Михайловском, Троицком районах – по 4;
- в Калманском районе – 3;
- в Павловском и Хабарском районах – по 2;
- в Алейске, Славгороде, Алейском, Баевском, Волчихинском, Егорьевском, Зональном, Красногорском, Кытмановском, Локтевском, Немецком национальном, Родинском, Романовском, Рубцовском, Угловском районах – по 1.
2401 заболевший продолжает лечение. По данным оперштаба, в больницах находятся 96 тяжелобольных пациентов, 29 подключены к аппаратам ИВЛ. Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей составляет 80%.
Еще пять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Алтайском крае. По данным оперативного штаба, двое из них умерли от COVID-19, трое – от иных причин.
За весь период пандемии в регионе зарегистрировали 147 летальных случаев пациентов с COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 61 человека, еще 83 умерли от иных причин, три случая находятся на экспертизе.
Барнаул все-таки отметит свой юбилейный день рождения. В 2020-м краевая столица празднует 290-летие.
Празднование назначили на субботу, 19 сентября. В честь юбилея к нам прилетят "Стрижи": лучшая пилотажная группа на самолетах МиГ-29 пролетит над акваторией Оби.
Основные события пройдут на площади Сахарова, площади Советов, на набережной, в Нагорном парке и на улице Мало-Тобольской. Еще одна площадка будет на правом берегу реки Оби. Здесь запланированы показательные выступления бронетанковой техники воинской части 63753 с участием Т-62, Т-72, Т-80 и БМП, выставка вооружения, образцов военной формы.
Подробнее о том, как пройдет День города и что еще интересного будет, – читайте здесь.
Напуганные жители Петропавловского района позвонили в редакцию amic.ru и сообщили о возможной вспышке коронавирусной инфекции. Якобы, по слухам, заразились врачи районной ЦРБ. В краевом оперштабе вспышку не подтвердили, но подчеркнули, что анализ на COVID-19 одного из сотрудников больницы дал сомнительный результат.
Местные жители предположили, что именно из-за возможного инцидента в больницу едет министр здравоохранения края Дмитрий Попов. Однако в пресс-службе регионального Минздрава сказали, что глава ведомства приедет туда не из-за вспышки, а чтобы оценить, готово ли медучреждение к работе в условиях распространения COVID-19.
"Никакой вспышки коронавируса в больнице нет. У нас все спокойно. Конечно, ситуация всегда может измениться, но на сегодняшний день все нормально", – утверждает глава Петропавловской ЦРБ Павел Иванов.
Так что жители переживали зря.
В Барнауле стали серьезнее контролировать соблюдение санитарных правил в магазинах и на остановках.
В Октябрьском районе полицейские провели 29 рейдов по остановкам, магазинам. За период с 11 и 15 июля рабочая группа составила 61 протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ за нарушение санитарных правил. Наиболее распространенными нарушениями стало несоблюдение масочного режима. Причем нарушают как покупатели, так и продавцы. За это барнаульцам грозит штраф от 1 до 30 тыс. рублей.
А вот в Железнодорожном районе полицейские вместе с администрацией проверили торговые точки, которые находятся на проспекте Ленина. Среди них аптеки, продуктовые, спортивные и обувные магазины, пекарни – всего 44 организации. Выявили шесть нарушений, которые незамедлительно были устранены.
В Ленинском районе во время проверки магазинов, кафе, ветклиник 17 июля проверили как люди соблюдают дистанцию, носят маски и предоставляют ли одноразовые средства защиты посетителям, которые пришли без них. Выявили только одно нарушение – в организации отсутствовал диспенсер с антисептиком для обработки рук. Нарушение оперативно устранили.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом 2020;
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом;
- отдых на Алтае: куда уже можно поехать и что с ценами.
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