Сотни гостиниц и турбаз открылись в Алтайском крае с 27 июня. Губернатор Виктор Томенко проголосовал за изменения в Конституции РФ на дому, а барнаульцы устроили шумную загородную вечеринку во время пандемии. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Теперь в регионе 3753 заболевших, в том числе 381 ребенок.
За минувшие сутки:
- в Барнауле зарегистрировали 41 случай заражения;
- в Новоалтайске – 12;
- в Тальменском районе – 11;
- в Михайловском, Первомайском районах – по 4;
- в Бийске, Завьяловском, Косихинском, Красногорском, Павловском районы – по 1.
Из больниц региона за весь период пандемии выписали 2695 пациентов (115 за последние сутки). В 2215 случаях заболевание протекало бессимптомно. Но есть и тяжелобольные. На 27 июня таких 82, к аппарату ИВЛ подключены 22 пациента.
Еще четыре пациента с COVID-19 скончались в больнице за последние сутки, сообщили в оперштабе.
За время пандемии в Алтайском крае зарегистрировали 67 летальных исходов. У 32 человек причиной смерти стала коронавирусная инфекция, еще у 32 указана "иная причина смерти". Три случая находятся на экспертизе.
Глава региона Виктор Томенко показал на видео, как по утрам занимается скандинавской ходьбой.
По его словам, на прогулку на Трассе здоровья он вышел в 5:30 и за полтора часа смог пройти 11 км. Губернатор призвал жителей региона не поддаваться "сложной эпидемиологической обстановке", укреплять свое здоровье и заниматься профилактикой болезней.
Позже в своем Instagram Томенко рассказал, как вместе с супругой голосовал по поправкам в Конституцию РФ. "Так как я нахожусь на самоизоляции, обратился в участковую избирательную комиссию, и члены УИК приехали к нам домой. Голосование организовано на высоком уровне! Все четко и слаженно. Соблюдаются все санитарные нормы", – написал губернатор на своей странице.
Как проголосовать на дому и кто это может сделать – читайте в материале amic.ru.
Руководители турбаз поблагодарили губернатора Виктора Томенко за то, что разрешил запустить летний сезон.
С 27 июня принимать гостей начали около 190 сельских гостевых домов, более 170 турбаз и организаций отдыха туристов, а также порядка 200 гостиниц.
На объектах уже провели профилактические мероприятия, а у всех сотрудников тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
"Для нас это действительно очень важное решение. Безусловно, мы будем соблюдать все нормы и правила, необходимые в борьбе с коронавирусной инфекцией, и не подведем в такой трудный для всех период", – заверил Артем Бакуров, директор турбазы "Империя туризма".
Бизнесмены добавили, что с нетерпением ждали разрешения открыть свои объекты. А теперь обещают делать все необходимое, чтобы не подвести руководство региона, которое приняло столь нелегкое решение, и обеспечить для туристов безопасный отдых.
Пока одни соблюдают все меры профилактики и самоизоляцию, другие эти правила нарушают. Так, к примеру, вечером 26 июня в ленточном бору в окрестностях Барнаула прошла шумная вечеринка.
Фестиваль "Лес" провели на территории бывшей воинской части у Борзовой Заимки. Мероприятие анонсировали в соцсетях, на него съехались несколько десятков машин.
"Устроили "пир во время чумы", точнее, пати во время коронавируса и запрета на массовые мероприятия. Вызвали полицию. В 2:30 участников фестиваля разгоняли с сиреной", – прокомментировал ситуацию местный житель.
Но бесследно этот слет не прошел: нарушители оставили горы мусора. Хотя после того, как об этом рассказали в соцсетях, организаторы и участники вечеринки навели полный порядок.
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